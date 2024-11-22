Суд арестовал имущество семьи замначальника полиции Киева: названо имя

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал имущество заместителя начальника Главного управления Национальной полиции Киева Тараса Полиенко, его тещи и тестя – в рамках инициированного Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) иска о гражданской конфискации. Речь, в частности, о квартире в жилом комплексе "Заречный" общей площадью 220,5 кв. м и двух машино-местах площадью 13,8 кв. м каждое общей стоимостью 3,67 млн ​​грн

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Об этом сообщил журналист Олег Новиков. Он отметил, что суд арестовал также:

земельный участок площадью 0,12 га в Броварском районе Киевской области;

жилой дом общей площадью 134,5 кв. м.

"САП просит конфисковать не только самые обоснованные активы, но и полученные доходы от них. Потому что родственники Полиенко продали недвижимость", – говорится в сообщении.

Напомним: ранее прокуроры САП инициировали конфискацию имущества семьи Полиенко. Они просили суд признать "необоснованными активами" и в дальнейшем взыскать их в доход государства:

квартиру площадью 220 кв.м.;

паркоместа;

доход от продажи указанных апартаментов.

"Анализом доходов и расходов должностного лица, членов его семьи и родственников установлена ​​невозможность приобрести эти объекты недвижимости за счет законных доходов. После приобретения этих активов их использовали должностное лицо и его семья, а не родственница, которая вместе с другими данными указывает на то, что она приобрела их в собственность именно по поручению должностного лица", – сообщили ранее в САП.

Что предшествовало

Ранее же журналисты "Схем" рассказали, что Полиенко указал в декларации квартиру на 220 "квадратов", записанную на тещу. Недвижимость приобрели в 2020 году за 3,3 млн грн (в то время около 120 тыс. долларов).

"Указанная в документе площадь – 162,1 квадратных метра. Однако позже, согласно справке "Бюро технической инвентаризации", площадь увеличили на 58 квадратных метров за счет того, что застеклили террасу и лоджию – до 220 квадратов", – рассказали журналисты.

При этом подчеркивается: теща Полиенко – Валентина Ткаченко – с 1998 года официально заработала 100 грн. На пенсию она вышла в 2014 году, сейчас получает менее 3 000 грн в месяц.

Такую же пенсию получает и ее муж, то есть тесть Полиенко. Все его официальные доходы за три года без учета пенсии, по данным источников "Схем", составляли около 350 тыс. грн. То есть, суммарно официальных средств тещи и тестя Полиенко не хватило бы на покупку недвижимого имущества в жилом комплексе.

"В комментарии журналистам Полиенко отметил, что ему неизвестны обстоятельства приобретения" квартиры, а его жена объяснила, что ее мать зарабатывала на выращивании цветов, и, кроме того, в семье "была "Волга", которая равнялась по стоимости к жилой квартире в городе Киеве", – рассказали журналисты.

Крое того, отмечается, Полиенко сообщил, что его жена "на протяжении длительного времени обеспечивала уход и заботу за своей бабушкой", поэтому та подарила внучке 7 млн грн. В то же время, подчеркивается, сама жена Полиенко не смогла объяснить происхождение у бабушки 7 миллионов сбережений.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, НАБУ начало проверку относительно назначенного в сентябре министра аграрной политики и продовольствия Виталия Коваля. Чиновника подозревают в незаконном обогащении из-за наличия у его тещи квартиры за 17,7 млн грн.

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