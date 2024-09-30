Старую монету можно продать за большие деньги: за какую заплатят почти 20 тысяч

Украинцы могут дорого продать некоторые монеты. Дело в том, что ввиду своих особенностей те высоко ценятся коллекционерами – настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен.

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Так, от 10 000 грн до 18 000 грн, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", можно выручить на аукционах за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк. Ее отличают:

тонкий средний зуб трезуба;

замкнутые пятое и седьмое зерно третьего колоса.

За 5 копеек 1992 года разновидности 2БАм могут заплатить от 2 500 до 7 000 грн. Такие монеты отличают:

средний зуб тризуба – он острый и узкий;

единица в дате – без хвостика;

гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника.

гурт с мелкой насечкой.

За около 2 000 грн можно продать 50 копеек 2001 года. Такая цена обусловлена малым тиражом, которым была выпущена эта монета. Он составил всего 5 000 единиц.

"Вероятность найти монету в обращении маловероятна. [Однако] На аукционах все же были единичные случаи, когда продавали 50 копеек 2001 года, найденные в обращении", – рассказывают специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же на аукционе продали украинскую монету 2 коп. за 105 001 грн. Монета была выпущена в 1992 году, что, собственно, и делает ее такой ценной – ведь, по словам экспертов, 2 копейки 1992 года никогда не были в обороте.

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