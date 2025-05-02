Самая большая взятка в истории Украины: дело на 21 млн евро передали в суд

Дело о легализации части неправомерной выгоды, полученной в 2015-2016 годах на тот момент главой Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Романом Насировым и его окружением, направили в суд. Речь идет о рекордной в истории Украины взятке в 722 млн грн за возмещение агрохолдингу НДС на 3,2 млрд. грн..

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Об этом сообщили в Национальном агентстве по борьбе с коррупцией (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). "02 мая 2025 года прокурор САП направил в суд обвинительный акт в отношении приближенного к бывшему председателю ГФС Украины лица и его советника, причастных к реализации схемы по легализации части неправомерной выгоды, которую получил глава ГФС Украины на свою и третьих лиц в пользу в течение 2015-2016 годов.

Дело Романа Насирова: в чем обвиняют экспредседателя ГФС

Насирова подозревают в том, что с декабря 2015 года по март 2016 года приближенное к нему лицо (владелец группы строительных компаний) способствовало в получении им более 13 млн евро на счета компании-нерезидента, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах. Этот самый человек с мая-2017 по апрель-2018 легализовал всю сумму взятки из-за покупки недостроенного жилищно-офисного комплекса с паркингом в центре Киева. Комплекс был достроен и владельцы продолжили получать дополнительные доходы, особенно в 2022-2023 годах.

В конце 2023 года 81 объект недвижимости и более 30 миллионов гривен, которые владелец строительных компаний приобрел благодаря легализованным средствам, были арестованы. Другая часть неправомерной выгоды в размере 7,9 млн евро была легализована советником Насирова, в частности:

5,5 млн долларов – отмыты путем заключения агентского договора в январе 2017 года;

– отмыты путем заключения агентского договора в январе 2017 года; 2,8 млн евро – из-за оплаты по договорам купли-продажи в апреле-августе 2018 года.

Расследование в отношении бывшего председателя ГФС и его советника было завершено 2 февраля 2023 года, а 24 мая дело было направлено в суд. В апреле 2023 года завершилось расследование в отношении владельца агрохолдинга, и в феврале 2024 года обвинительный акт в отношении него также был передан в суд.

В марте 2017 года Насирова взяли под стражу с залогом в 100 млн. гривен, которую внесли за несколько дней, после чего он вышел из СИЗО. Однако расследование дела продолжилось, и в октябре 2022 года решением ВАКС правоохранители снова арестовали Насирова, а мае-2024 снова уволили после внесения залога.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в апреле этого года ВАКС снова изменил меру пресечения на содержание под стражей с возможностью внесения 40 млн гривен залога. Сам Насиров вину не признавал раньше и не признает сейчас.

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