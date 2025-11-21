Коррупция в "Энергоатоме": в НАПК раскрыли детали проверки дела о "пленках Миндича"

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) проводит служебную проверку в рамках дела о коррупции в "Энергоатоме". В настоящее время из озвученных около 4,3 тыс. документов изучаются примерно 1,1 тыс. – только те, которые касаются фигурантов из видео, их родственников, связанных компаний и руководителей этих компаний.

Об этом сообщили в самом НАПК. Там отметили: также разрабатывается информация, полученная от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"НАПК провело встречу с Общественным советом при НАПК. Агентство проинформировало членов Совета о текущем статусе проверки, последующих этапах ее проведения, обсудили ряд возможных версий, в частности, озвученных во время заседания Временной следственной комиссии 17 ноября", – отчитались в НАПК.

Когда объявят в международный розыск Миндича и Цукермана

Ранее же в самом НАБУ сообщили, что завершают все юридические процедуры, необходимые для того, чтобы объявить одних из ключевых фигурантов коррупции в "Энергоатоме" – Тимура Миндича и Александра Цукермана – в розыск. Там отметили: для этого нужно выполнить ряд формальных требований, работа над которыми продолжается.

Напомним: по данным журналистов, Миндич покинул территорию Украины менее чем за 5 часов до проведения обысков в его киевских квартирах. Цукерман же, по неподтвержденным данным, вылетел в Израиль на празднование дня рождения знакомого и не вернулся в Украину после завершения путешествия.

Такие синхронные побеги, отмечается, обычно свидетельствуют либо об очень быстрой реакции, либо о наличии инсайдерской информации.

По данным же следователей, Миндич и Цукерман выполняли роль руководителей коррупционной организации. Согласно судебным материалам, именно они:

устанавливали правила функционирования всей группы;

контролировали распределение прибыли;

использовали свои ресурсы, связи и авторитет для влияния на других участников.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время родственники ключевых фигурантов "пленок Миндича" – самого Миндича, а также Александра "Решика" Фурсенко – последние несколько лет активно скупали жилье общей стоимостью в сотни тысяч долларов. Особенно мать Миндича, на которую за 2020-2023 годы было оформлено три квартиры в Киеве.

