Программу єВідновлення расширили: кто из украинцев сможет получить возмещение за разрушенное жилье

В Украине приняли законопроект, упрощающий процедуру получения компенсаций для внутренне перемещенных лиц за уничтоженное или поврежденное жилье на временно оккупированных территориях. Закон также расширяет программу єВідновлення, что облегчит процесс подачи заявлений и сократит количество необходимых документов.

Видео дня

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Законопроект №11161, поддержанный 292 депутатами, стал частью системных мер по восстановлению жилищных прав граждан, пострадавших в результате боевых действий.

Основные изменения, предусмотренные законопроектом

упрощение процедуры получения компенсации: отныне ВПЛ, потерявшие жилье на ВТО, смогут получить компенсацию без обязательной фото- или видеофиксации повреждений. Это учитывает ограниченный доступ к таким территориям из-за опасности и военных действий;

отныне ВПЛ, потерявшие жилье на ВТО, смогут получить компенсацию без обязательной фото- или видеофиксации повреждений. Это учитывает ограниченный доступ к таким территориям из-за опасности и военных действий; приравнение поврежденного имущества к разрушенному: имущество, которое получило серьезные повреждения, приравнивается к разрушенному. Это позволяет получить компенсацию без необходимости проведения физического осмотра;

отмена обязательного обследования: для жилья на территориях, где продолжаются боевые действия или остаются оккупированными, отменен обязательный досмотр имущества. Это значительно ускоряет процесс подачи заявлений и принятия решений;

для жилья на территориях, где продолжаются боевые действия или остаются оккупированными, отменен обязательный досмотр имущества. Это значительно ускоряет процесс подачи заявлений и принятия решений; расширение программы єВідновлення: законопроект включает жилье на ТОТ в программу есть Восстановление, упрощающее процедуру подачи заявлений и уменьшающее количество необходимых документов.

Почему этот законопроект важен

Миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Часть из них потеряла жилье из-за обстрелов или других разрушений. Предыдущие процедуры компенсации были сложными, требовали многочисленных документов и обязательного осмотра имущества, что затрудняло доступ к возмещениям для тех, кто потерял доступ к своим домам.

Новый законопроект создает равные условия для всех граждан, независимо от места их пребывания или доступа к поврежденному имуществу. Это позволяет адаптироваться в новых общинах, быстрее получать помощь и восстанавливать жилье.

Что дальше

Следующий этап – это поиск финансирования для реализации программы. Правительство должно обеспечить необходимые ресурсы для выплат, ведь справедливость в восстановлении прав пострадавших – один из приоритетов государства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам, имеющим статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), компенсируют стоимость аренды жилья. Главным условием выделения помощи должен быть заключен договор об аренде.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!