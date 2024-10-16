Осталось два дня: некоторые ВПЛ могут получить деньги на отопление

Переселенцы из Донецкой и Луганской областей могут получить пособие на отопление, если зарегистрируются до 18 октября. Помощь предусмотрена для уязвимых категорий населения и призвана облегчить финансовые расходы на зимний период.

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Об этом пишет Благотворительный фонд "Улыбка ЮА". Эта инициатива является частью проекта "Подготовка к зиме 2024-2025", реализуемого при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF).

Целью помощи является облегчение финансовой перегрузки на переселенцев в условиях зимнего сезона, когда стоимость коммунальных услуг, в частности отопления, существенно растет. Эта денежная помощь предназначена для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), проживающих в многоквартирных домах с централизованным отоплением и отвечающих одному из следующих критериев:

одинокие главы домохозяйств или женщины, которые являются главными сиделками в семье;

или женщины, которые являются главными сиделками в семье; лица с инвалидностью, требующие дополнительной поддержки через свое состояние;

лица старшего возраста (60+), которые, как правило, имеют ограниченные финансовые ресурсы;

(60+), которые, как правило, имеют ограниченные финансовые ресурсы; семьи с тремя и более детьми до 18 лет или до 23 лет, если дети учатся;

до 18 лет или до 23 лет, если дети учатся; лица с хроническими болезнями или тяжелыми заболеваниями, включая психические расстройства, требующие постоянного лечения;

или тяжелыми заболеваниями, включая психические расстройства, требующие постоянного лечения; домохозяйства, в составе которых есть человек, потерявший работу с февраля 2022 года из-за военных действий или экономического кризиса;

с февраля 2022 года из-за военных действий или экономического кризиса; домохозяйства, состоящие на учете в территориальных центрах социального обслуживания.

Выплаты могут получить переселенцы, проживающие в некоторых регионах. А именно:

Запорожье;

Харьков;

Белозерская и Добропольская общины Донецкой области;

Апостоловская и Зеленодольская общины Днепропетровской области.

Чтобы получить пособие, переселенцам необходимо пройти процедуру регистрации. Подать заявку можно через специальную онлайн-форму, доступ к которой предоставляется через страницу благотворительного фонда "Улыбка ЮА". Важно, что регистрация продлится до 12:00 пятницы, 18 октября. После этого форма для подачи заявки будет закрыта.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, уязвимые категории внутриперемещенных лиц (ВПЛ) могут получить финансовую помощь до 21 тыс. грн для подготовки к зиме. Поддержка предоставляется в виде целевых средств и ваучеров на покупку зимних вещей, топлива и альтернативного питания.

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