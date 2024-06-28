Опровержение
Дело №758/9943/21
Категория 57
Р Е Ш Е Н Н ИЕ
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
29 августа 2023 года город Киев
Подольский районный суд г. Киева в составе:
председательствующего судьи - Рыбалки Ю. В,
при участии:
секретаря судебного заседания Басараба К.Ю.,
представителя истца Блинду А.В.,
представителя ответчика-1 Швадченко Е.А.,
представителя ответчика-2 не явился,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в порядке общего искового производства гражданское дело по иску Мартынюка Андрея Степановича к Общественной организации "Центр финансовой безопасности" и Обществу с ограниченной ответственностью "Золотая Середина" о защите, достоинстве и деловой репутации, признании распространенной информации опровержение, обязательство совершить действия,
ПОСТАНОВИЛ:
Исковое заявление Мартынюка Андрея Степановича к Общественной организации "Центр финансовой безопасности" и Обществу с ограниченной ответственностью "Золотая Середина", о защите чести, достоинства и деловой репутации, признании распространенной информации недостоверной и ее опровержении, обязательства совершить действия – удовлетворить.
2. Признать информацию, распространенную в отношении истца – Мартынюка Андрея Степановича Обществом с ограниченной ответственностью "Золотая Середина" в сети Интернет на сайте https://www.obozrevatel.com/ в публикации от09.11.2020 года с названием: "Как украинцы лишаются денег в Freshforex : раскрыта схема", которая содержится в украиноязычной версии по ссылке: https://news.obozrevatel.com/rus/economics/fea/yak-ukraintsi-pozbavlyayutsya-groshej-v-freshforex-rozkrito-shemu.htm, в русскоязычной версии по ссылке: https://news.obozrevatel.com/economics/foreks.htm, а именно:
– "Десятилетиями обогащены за счет доверчивых украинцев и граждан СНГ – Мартынюк Андрей Степанович… успели нажить и красивые дорогие машины, роскошные дома, в общем – безбедная жизнь. Именно они являются владельцами вышеуказанных мошеннических организаций…";
- "…компании Мартынюка обманывают своих сотрудников так же, как и клиентов…";
- "Учредитель компании Мартынюк Андрей Степанович… продолжают начатое в новых компаниях – ProfAdvice LLC (наиболее известные проекты WantTrade и WantBroker) и OmniStockInvestment";
- "…Мартынюк, обманул тысячи людей…";
– "…за последние десять лет они обманули тысячи людей на десятки миллионов долларов, за счет которых сейчас и живут в роскоши и без забот";
- "Все перечисленные факты являются следствием деятельности Мартынюка и, которые руководят многими офисами в Украине и за ее пределами, то открываются, то закрываются, переезжая каждый раз в новые места, чтобы скрыть свою деятельность" – недостоверной и унижающей честь, достоинство и нарушает право на неприкосновенность деловой репутации Мартынюка Андрея Степановича.
3. Обязать Общество с ограниченной ответственностью "ЗОЛОТАЯ СРЕДА" в срок не позднее семи календарных дней со дня вступления в законную силу решения суда по этому делу опровергнуть недостоверную информацию относительно Мартынюка Андрея Степановича способом, идентичным способу ее распространения путем опубликования в сети Интернет на сайте https://www.obozrevatel.com/ под заголовком "Опровержение", тем же шрифтом, на том же городе столбцы, где содержится статья от 09.11.2020 года с названием: "Как украинцы лишаются денег в Freshforex: раскрыта схема" ( содержится в украиноязычной версии по ссылке: https://news.obozrevatel.com/rus/economics/fea/yak-ukraintsi-pozbavlyayutsya-groshej-v-freshforex-rozkrito-shemu.htm, в русскоязычной версии по ссылке: https:// /news.obozrevatel.com/economics/foreks.htm) вступительную и резолютивную части этого решения суда, не допуская при этом собственных комментариев.
6. Взыскать Общества с ограниченной ответственностью "Золотая Середина" в пользу Мартынюка Андрея Степановича судебный сбор в размере 908 грн. и расходы на профессиональную помощь в размере 2500 грн.
7. Взыскать с Мартынюка Андрея Степановича в пользу Общественной организации "Центр финансовой безопасности" расходы на профессиональную помощь в размере 5000 грн.
8. В остальных исковых требованиях – отказать.