Дело №758/9943/21

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Р Е Ш Е Н Н ИЕ

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

29 августа 2023 года город Киев

Подольский районный суд г. Киева в составе:

председательствующего судьи - Рыбалки Ю. В,

при участии:

секретаря судебного заседания Басараба К.Ю.,

представителя истца Блинду А.В.,

представителя ответчика-1 Швадченко Е.А.,

представителя ответчика-2 не явился,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в порядке общего искового производства гражданское дело по иску Мартынюка Андрея Степановича к Общественной организации "Центр финансовой безопасности" и Обществу с ограниченной ответственностью "Золотая Середина" о защите, достоинстве и деловой репутации, признании распространенной информации опровержение, обязательство совершить действия,

ПОСТАНОВИЛ:

Исковое заявление Мартынюка Андрея Степановича к Общественной организации "Центр финансовой безопасности" и Обществу с ограниченной ответственностью "Золотая Середина", о защите чести, достоинства и деловой репутации, признании распространенной информации недостоверной и ее опровержении, обязательства совершить действия – удовлетворить.

2. Признать информацию, распространенную в отношении истца – Мартынюка Андрея Степановича Обществом с ограниченной ответственностью "Золотая Середина" в сети Интернет на сайте https://www.obozrevatel.com/ в публикации от09.11.2020 года с названием: "Как украинцы лишаются денег в Freshforex : раскрыта схема", которая содержится в украиноязычной версии по ссылке: https://news.obozrevatel.com/rus/economics/fea/yak-ukraintsi-pozbavlyayutsya-groshej-v-freshforex-rozkrito-shemu.htm, в русскоязычной версии по ссылке: https://news.obozrevatel.com/economics/foreks.htm, а именно:

– "Десятилетиями обогащены за счет доверчивых украинцев и граждан СНГ – Мартынюк Андрей Степанович… успели нажить и красивые дорогие машины, роскошные дома, в общем – безбедная жизнь. Именно они являются владельцами вышеуказанных мошеннических организаций…";

- "…компании Мартынюка обманывают своих сотрудников так же, как и клиентов…";

- "Учредитель компании Мартынюк Андрей Степанович… продолжают начатое в новых компаниях – ProfAdvice LLC (наиболее известные проекты WantTrade и WantBroker) и OmniStockInvestment";

- "…Мартынюк, обманул тысячи людей…";

– "…за последние десять лет они обманули тысячи людей на десятки миллионов долларов, за счет которых сейчас и живут в роскоши и без забот";

- "Все перечисленные факты являются следствием деятельности Мартынюка и, которые руководят многими офисами в Украине и за ее пределами, то открываются, то закрываются, переезжая каждый раз в новые места, чтобы скрыть свою деятельность" – недостоверной и унижающей честь, достоинство и нарушает право на неприкосновенность деловой репутации Мартынюка Андрея Степановича.

3. Обязать Общество с ограниченной ответственностью "ЗОЛОТАЯ СРЕДА" в срок не позднее семи календарных дней со дня вступления в законную силу решения суда по этому делу опровергнуть недостоверную информацию относительно Мартынюка Андрея Степановича способом, идентичным способу ее распространения путем опубликования в сети Интернет на сайте https://www.obozrevatel.com/ под заголовком "Опровержение", тем же шрифтом, на том же городе столбцы, где содержится статья от 09.11.2020 года с названием: "Как украинцы лишаются денег в Freshforex: раскрыта схема" ( содержится в украиноязычной версии по ссылке: https://news.obozrevatel.com/rus/economics/fea/yak-ukraintsi-pozbavlyayutsya-groshej-v-freshforex-rozkrito-shemu.htm, в русскоязычной версии по ссылке: https:// /news.obozrevatel.com/economics/foreks.htm) вступительную и резолютивную части этого решения суда, не допуская при этом собственных комментариев.

6. Взыскать Общества с ограниченной ответственностью "Золотая Середина" в пользу Мартынюка Андрея Степановича судебный сбор в размере 908 грн. и расходы на профессиональную помощь в размере 2500 грн.

7. Взыскать с Мартынюка Андрея Степановича в пользу Общественной организации "Центр финансовой безопасности" расходы на профессиональную помощь в размере 5000 грн.

8. В остальных исковых требованиях – отказать.