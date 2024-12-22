Некоторые переселенцы, несмотря на отказ, могут получить выплату: что для этого нужно

Если имущественные ограничения, по которым ранее переселенцам было отказано в выплатах, больше не действуют, они имеют право повторно подать заявление. Помощь будет назначена, если на момент обращения лицо отвечает действующим критериям.

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Об этом пишет Юридический советник для ВПЛ. В соответствии с пунктом 7-1 Порядка предоставления помощи на жительство ВПЛ, финансовая помощь не назначается в следующих случаях:

приобретение нового транспортного средства: если получатель пособия или уполномоченное лицо в течение трех месяцев до обращения приобрели транспортное средство в возрасте до пяти лет, пособие не назначается. Исключение – мопеды или прицепы;

если получатель пособия или уполномоченное лицо в течение трех месяцев до обращения приобрели транспортное средство в возрасте до пяти лет, пособие не назначается. Исключение – мопеды или прицепы; дорогая покупка: если было приобретено:

если было приобретено: земельный участок, квартиру или дом (за исключением имущества на оккупированных территориях, в зоне боевых действий или разрушенного);

иное недвижимое имущество, ценные бумаги, виртуальные активы;

товары долгосрочного пользования или оплачены услуги на сумму более 100 тысяч гривен.

наличие депозитов: если на депозитных счетах лица есть средства на сумму свыше 100 тысяч гривен или облигации внутреннего государственного займа на аналогичную сумму, это становится основанием для отказа;

если на депозитных счетах лица есть средства на сумму свыше 100 тысяч гривен или облигации внутреннего государственного займа на аналогичную сумму, это становится основанием для отказа; покупка иностранной валюты: если за последние три месяца лицо приобрело иностранную валюту или банковские металлы на сумму более 100 тысяч гривен.

Как поступить после изменения обстоятельств?

Если ранее лицу отказали в выплатах по несоответствию имущественным критериям, но обстоятельства изменились (например, был закрыт депозит), оно вправе повторно обратиться за помощью. Пример:

Семья обратилась за выплатами в марте, но получила отказ из-за депозита. В июне депозит был снят. В ноябре эта семья подает новое заявление в рассрочку. Если все остальные условия выполнены, им будет назначена помощь.

Согласно разъяснениям Минсоцполитики от 01.10.2024 № 22665/0/2-24/56, помощь назначается на основании актуальных данных на момент обращения. Даже если ранее лицо не отвечало критериям, его заявление может быть удовлетворено при условии, что по состоянию на дату обращения ограничений больше нет.

Выплаты производятся 15-го и 28-го числа каждого месяца. По состоянию на 2024 год размер финансовой помощи для ВПЛ составляет:

3000 гривен для детей и лиц с инвалидностью;

для детей и лиц с инвалидностью; 2000 гривен для других категорий населения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в рамках программ "Теплая зима" помощь в 6500 грн. каждому уже раздали 590 тыс. семей. В частности, около 274 тыс. – детей из семей ВПЛ и лиц с инвалидностью 1 группы и 317 тыс. детей – из малообеспеченных семей.

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