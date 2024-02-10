Квартиру пенсионерки в центре Киева отобрали: мужчину обвинили в мошенничестве, но суд его оправдал

Шевченковский районный суд Киева оправдал мужчину, обвиняемого в мошенническом завладении квартирой. Речь идет о жилье площадью 120 квадратов в центре столицы. Его владелица – пенсионерка – умерла, а обвиняемый показал старый договор "купли-продажи" и зарегистрировал жилье на себя.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на приговор. В апреле 2018-го в центре Киева в своем доме умерла 80-летняя женщина. У нее не было наследников, поэтому 4-комнатная квартира площадью 120 кв.м. на улице Евгения Чикаленко,7 (до переименования – Пушкинская) должна была отойти в собственность территориального общества. Но через два месяца после смерти хозяйки в реестр прав внесли сведения о договоре купли-продажи 10-летней давности. В декабре 2018 года квартиру перепродали. Ущерб территориальной громаде оценивался более чем в 4 миллиона гривен — именно так в 2020 году оценивали стоимость данной квартиры.

Мужчину, утверждавшего, что купил квартиру в 2008-м, обвинили в пособничестве подделки договора и мошенничестве. Показалось подозрительным, что он так долго не регистрировал договор и не вносил изменения в реестр имущественных прав и разрешал бывшей владелице проживать в квартире.

Частный нотариус сообщил полиции, что он такой договор купли-продажи квартиры не удостоверял. В реестре нотариальных действий под таким номером отображается удостоверение копии какого-либо документа, а не настоящего договора.

Обвиняемый отрицал совершение преступления и объяснял, что не нуждался в жилье, а хотел вложить деньги в недвижимость и дал покойной 50 тысяч долларов, разрешив ей проживать в квартире до смерти. Они договорились не разглашать заключение договора купли-продажи и получение средств, поскольку бабушка беспокоилась о своей безопасности. Чтобы уменьшить налоги, в договоре указали не 50 тысяч долларов, а 70 тысяч гривен.

Мужчина сообщил, что периодически приезжал в Киев и заходил 2-4 раза в год к владелице квартиры. Бывало, что помогал с сантехникой, покупал коврик. В 2016-м бубуся дала ему ключи, потому что не всегда могли встать, чтобы открыть дверь.

Быструю продажу квартиры обвиняемый объяснил тем, что в 2016 году приобрел у знакомой предприниматели мебель, за которую полностью не рассчитался. В дальнейшем она настаивала на возвращении долга. Не имея средств, обвиняемый убедил знакомую выкупить квартиру за вычетом долга.

Соседи не встречали покупателя квартиры и от усопшей о нем не слышали. Никаких телефонных соединений между бывшей владелицей и этим мужчиной не зафиксировано. В то же время подлинность подписи женщины в договоре купли-продажи подтверждает почерковедческая экспертиза.

Где, когда, как и с кем обвиняемый, договорился о пособничестве в подделке официального документа следователи не установили. Суд считает, что прокурор не представил доказательств, которые без разумного сомнения доказывали обвинения и одновременно версия защиты безоговорочно не опровергнута. Мужчину оправдали в связи с недоказанностью совершения преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, за подозрительные операции блокируют и карточки физических лиц. К примеру, финансовые учреждения замораживают счета после подозрительных переводов, если клиент не мог документально подтвердить происхождение средств. В то же время, все чаще штрафуют и банки: из-за того, что они не слишком тщательно проверяли своих клиентов и пропустили нарушения.

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