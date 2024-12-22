Курсантам военных вузов в Украине поднимут выплаты: Минобороны раскрыло суммы

С марта 2025 года в Украине курсанты 1-2 курсов будут получать минимум 8 тысяч гривен, а курсанты 3-4 курсов – более 20 тысяч гривен в месяц. Такие изменения направлены на улучшение мотивации будущих офицеров и повышение престижа военной службы.

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О повышении окладов рассказал заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник во время рабочего визита во Львов, где встретился с курсантами Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. По словам Мельника, улучшение финансовых условий для курсантов начнется в марте 2025 года:

курсанты 1-2 курсов будут получать выплаты на уровне минимальной заработной платы в Украине – 8 тысяч гривен, с ростом минимальной зарплаты эти выплаты также будут увеличиваться;

будут получать выплаты на уровне минимальной заработной платы в Украине – с ростом минимальной зарплаты эти выплаты также будут увеличиваться; курсанты 3-4 курсов, которые приравниваются к военнослужащим контрактной службы, будут получать более 20 тысяч гривен.

Такое решение является частью стратегии Министерства обороны, направленной на улучшение условий службы и обучение будущих офицеров. Встреча во Львове проходила в формате открытого диалога, где у курсантов была возможность задать вопросы и высказать свои предложения. Мельник высоко оценил уровень подготовки и сознания молодых военных.

"Вопросы, предложения и мнения, которые я услышал от курсантов, свидетельствуют об их глубоком понимании важности службы в Вооруженных силах Украины. Мы будем и дальше работать над улучшением условий для обучения и службы, ведь это - инвестиция в будущую победу нашей страны" , - отметил он.

В ходе визита Мельник также ознакомился с организацией образовательного процесса и условиями проживания курсантов. Министерство обороны планирует продолжить практику открытых встреч с курсантами всех военных ЗВО Украины. Такие встречи позволяют обсуждать актуальные проблемы образовательного процесса, материально-технического обеспечения и условий службы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине военнослужащие могут рассчитывать на единовременную денежную помощь в случае травм или инвалидности, полученных при исполнении служебных обязанностей. А размер таких выплат может достигать 1,2 миллиона гривен, в зависимости от степени потери трудоспособности или группы инвалидности.

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