Соломенский районный суд Киева вынес решение в пользу матери бывшей первоклассницы и обязал школу № 69, а также управление образования Соломенского района солидарно возместить ей моральный ущерб в размере 10 млн грн. Еще 741 тыс. грн необходимо выплатить в качестве компенсации имущественного ущерба.

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Об этом говорится в решении по делу № 760/6662/20, опубликованном 21 сентября 2026 года. В материалах дела указано, что ученица первого класса коснулась руками металлической подставки стола для раздачи. В результате девочка получила удар током.

Это стало причиной остановки сердца. Девочка пережила клиническую смерть, что привело к тяжелым последствиям.

"Ребенок находится в вегетативном состоянии, не ходит в школу, не имеет круга общения, кроме мамы, сестры и врачей, лишилась возможности говорить, ходить, обслуживать себя, ребенок лишился своего детства и вообще жизни", – говорится в материалах дела.

События произошли ещё в 2018 году. А судебное разбирательство длилось с 2020 года. Тогда начали расследование служебной халатности, однако производство закрыли в связи с истечением сроков привлечения к ответственности.

"В то же время суд обращает внимание на то, что, несмотря на то, что уголовное производство закрыто в соответствии со ст. 49 УК Украины, которой предусмотрено, что лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им нетяжкого преступления прошло 5 лет, указанное обстоятельство не является реабилитирующим", – говорится в материалах дела.

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Как еще в 2018 году писал OBOZ.UA, и директор, и медсестра, которая реанимировала первоклассницу до прибытия скорой, уволились. Уголовное производство открыли (и закрыли) в отношении действий заместителя директора по технической части. Ранее он работал уборщиком. По версии следствия, именно он должен был не допустить проблем с проводкой. Металлическая подставка была с электрическим подогревом.

"Она кричала на всю столовую! Мы с ней стояли в одной очереди. Я видел, как эта девочка схватилась за металлический раздаточный стол – в тот же миг вздрогнула и закричала. Все испугались и отскочили в сторону. А она продолжала кричать и... не могла оторвать руку от стола. Через десять секунд она потеряла сознание. Один мальчик в очереди сказал, что его тоже ударило током", – рассказывал очевидец чрезвычайного происшествия, старшеклассник Стефан.

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Суд постановил, что школа и управление образования, помимо материального ущерба (в первую очередь расходов на лечение), должны выплатить одну из самых крупных в судебной практике компенсаций морального вреда – 10 млн грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, Магдалиновский районный суд Днепропетровской области удовлетворил иск учительницы Поливановского лицея Магдалиновского поселкового совета. Отец одной из учениц должен выплатить педагогу 21,6 тыс. грн. Как говорится в материалах дела, он грубо обошёлся с учительницей по телефону и угрожал ей.

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