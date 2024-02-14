Как изменятся надбавки и выплаты военным за уничтожение вражеской техники: депутаты Рады готовят нововведение

В Украине могут увеличить ряд доплат и льгот для военных. Так, например, за уничтожение вражеского беспилотника разведывательного и ударного типа и баллистических ракет хотят платить 100 тыс. грн.

На сайте Верховной Рады уже зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о мотивации военной службы". Выплату предлагают распределять между участвовавшими в выявлении, уничтожении или захвате определенного вида техники.

Сколько будут платить военным?

За уничтоженный танк, САУ или РСЗО предлагается выплачивать 370 тыс. грн;

за БМД, БТР, БМП, командно-штабную машину, артиллерийскую систему выплаты будут меньше – 100 тыс. грн;

за другие бронеавтомобили или грузовые автомобили – 30 тыс. грн;

за ЗРК и радиолокационные системы средств ПВО – 370 тыс. грн.

за уничтожение средства контрбатарейной борьбы и РЭБ – до 150 тыс. грн;

За уничтожение беспилотников разведывательного и ударного типа и баллистических ракет – 100 тыс. грн.

Дополнительные выплаты срочникам

Также Совет предлагает предоставлять выплаты тем, кто после 24 февраля 2022 заключил или продлил контракт о прохождении службы на срок не менее 3 лет или до окончания военного положения. Эта помощь будет одноразовая и будет иметь следующие размеры:

солдатам – 120 тыс. грн;

сержантам и старшинам – 160 тыс. грн;

офицерам - 200 тыс. грн.

Тем, кто имеет право уволиться со службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья, однако желает продолжить служить, предлагают ежемесячную доплату в размере 10 тыс. грн.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине с 1 февраля зарплаты военных не изменятся. Размер обеспечения зависит от того, какие задачи выполняют военные.

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