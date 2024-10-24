Элитные квартиры и загородная усадьба с сауной: как живут судьи Черниговского апелляционного суда

У ряда судей Черниговского апелляционного суда выявили признаки сомнительного обогащения. В частности, судья Николай Оседач владеет двумя элитными квартирами в центре Чернигова стоимостью до 10 млн грн, а также загородной усадьбой с сауной и собственным прудом.

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Об этом сообщает СтопКор. Отмечается: согласно декларациям Оседача, за последние два года кроме судейской зарплаты и пенсии, он получал еще и выплаты военнослужащего.

"Причем, в 2022 году он еще и судился со своим же работодателем – то есть Черниговским апелляционным – за неначисленную зарплату в период службы в контрразведке СБУ. ... Самое абсурдное, что пока судья, вероятно, держал оборону в рядах Службы безопасности, его взрослые сыновья решили нести службу в батальонах Варшавы, Чикаго, Парижа, Батуми и Мюнхена", – говорится в материале.

Сам же Оседач, отмечается, утверждает, что его сыновья уехали из Украины в 2022 году. Но якобы успели это сделать до начала полномасштабной войны.

"Согласно декларации Николая Оседача, его сыновья арендуют жилье в Польше. Хотя в Чернигове есть собственная недвижимость. Это квартира площадью более 100 квадратов в самом центре, единоличными владельцами которой дети судьи стали в 15 и 6 лет соответственно. И именно в нем родители и зарегистрировались. А в соседнем доме через несколько лет Оседач-старший купил еще одну квартиру. Подобные дома, согласно данным маркетплейсов, здесь продают почти за 100 тыс. долларов", – подчеркиваеют авторы материала.

Также, отмечается, семья судьи владеет двумя квартирами элит-класса. Которые "могут вместе стоить до 10 млн грн".

Помимо этого, отмечается, Оседач владеет также недвижимостью в пригороде Чернигова. В частности:

почти 30 сотками земли в селах Каменка и Неданчичи;

4 гектарами земли совместно с женой в Старых Яриловичах;

домом з сауной и собственным прудом в этом же селе.

"Это домохозяйство, как и часть другого имущества судьи, тоже записано на родственников. В частности, половиной с 2018 года владеет мать-пенсионерка Оседача, тогда как еще в 2015 году этот садовый домик с сауной в Старых Яриловичах находился в собственности другого человека", – рассказали аналитики.

В свою очередь, отмечается, другая судья Черниговского апелляционного – Валентина Антипец – владеет "несколькими десятками соток в разных населенных пунктах Черниговщины". При этом на одном из них она "совсем недавно решила построить свой загородный домик".

"Стены здания начали возводить не раньше 2021 года. Что интересно, согласно декларации судьи, дом площадью в 60 квадратов ей обошелся всего в 40 тыс. грн, тогда как земля оказалась только по документам втрое дороже дома", – говорится в материале.

При этом подчеркивается: пока же Антипец живет в Чернигове. Там у нее есть:

доля в маминой квартире;

собственная квартира в новом ЖК по улице Жабинского.

"Судьи или снова очень повезло, или она действительно эксперт по экономии, потому что в то время как квартиры в ее доме продают по 75, 100 тыс. долларов, правда с ремонтом, Валентина Антипец смогла приобрести здесь недвижимость за 711 тыс. гривен, или на тот момент 25 тыс. долларов", – рассказали аналитики.

Еще один судья этого же суда – Валентин Зоболотный – живет в люксовом ЖК "Стрелецкая Набережная". 5-комнатные квартиры здесь, по данным аналитиков, продают по 260 тыс. долларов "или более 10 млн грн".

"У судьи в ЖК на набережной квартира, правда, всего на 76 квадратов, но и она обойдется не в один миллион гривен. ... Согласно декларации, судья приобрел эту недвижимость за полмиллиона гривен, а стоимость жилья пытался отбить через суд, потому что его государство, видите ли, не обеспечило недвижимостью", – говорится в материале.

При этом подчеркивается: Зоболотный, "как и его коллега Оседач", приняли за практику "чуть ли не каждую копейку отбивать через суд".

"Например, небольшую, по их мнению, зарплату во время пандемии коронавируса, тогда как согласно нормам закона выплаты на государственной работе не должны превышать 10 минзарплат. Или недоначисленную зарплату в период призыва на службу. Или отмененный из-за ковидных ограничений рейс в Шри-Ланку", – рассказали аналитики.

Странные решения судей

В то же время, подчеркивается, все эти судьи отметились "рядом странных решений". В частности, отмечается, они:

оправдывали охотников-нелегалов;

оправдывали убийц;

затягивали процессы в отношении коррупционеров.

"Судье Антипец понадобилось не больше часа, чтобы упустить все следственные действия и наработки по резонансному делу и оправдать браконьера, убившего двух лосей в Ичнянщине", – привели пример авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Сумской области, которая также является депутатом Ривненского горсовета ("Слуга народа") Алена Хотенко в 2018 году одолжила 2,8 млн грн у своего сына – которому в то время было 12 лет. А во время полномасштабной войны получила 2 квартиры в подарок от матери – гражданки России.

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