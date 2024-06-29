Что нужно знать пенсионерам, чтобы у них не забирали часть выплаты: озвучены важные правила

В Украине отчислять часть пенсии могут в том случае, если по ошибке насчитали лишние средства. Чтобы это не произошло, в Пенсионном фонде советуют заранее сообщать об изменениях.

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Об этом говорится в сообщении Главного управления Пенсионного фонда Киевской области. В соответствии со ст.50 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" суммы пенсии, выплаченные чрезмерно вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера или предоставление страхователем недостоверных данных, взимаются на основании решений территориальных органов Пенсионного фонда Украины или в судебном порядке.

Для предотвращения возникновения переплат пенсии каждый пенсионер должен помнить:

лицо, получающее пенсию, обязано уведомлять органы Пенсионного фонда об обстоятельствах, вызывающих изменение размера пенсионной выплаты или прекращения его выплаты: о поступлении на работу, увольнении с работы, регистрации или снятии с учета как физического лица-предпринимателя.

лицу, имеющему одновременно право на разные виды пенсии (по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца), по разным Законам, а также на ежемесячное пожизненное денежное содержание, выплачиваемое вместо пенсии, назначается одна пенсия или ежемесячное пожизненное денежное содержание по ее выбору.

(по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца), по разным Законам, а также на ежемесячное пожизненное денежное содержание, выплачиваемое вместо пенсии, назначается одна пенсия или ежемесячное пожизненное денежное содержание по ее выбору. пенсия за выслугу лет назначается при оставлении работы, дающей право на эту пенсию . В случае устройства на работу по должности, дающей право на пенсию за выслугу лет, выплата пенсии прекращается на весь период работы на этом посту, в том числе в случаях, когда работа на этих должностях имеет место после достижения пенсионного возраста.

. В случае устройства на работу по должности, дающей право на пенсию за выслугу лет, выплата пенсии прекращается на весь период работы на этом посту, в том числе в случаях, когда работа на этих должностях имеет место после достижения пенсионного возраста. пенсионеры, проживающие на территории радиоактивного загрязнения в соответствии с Законом Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы", получают доплату к пенсии. В случае смены места жительства пенсионер обязан информировать органы Пенсионного фонда.

пенсионерам, получающим пенсию по инвалидности вовремя сообщать о непрохождении группы инвалидности в дальнейшем или об изменении установленной группы инвалидности на низшую.

о непрохождении группы инвалидности в дальнейшем или об изменении установленной группы инвалидности на низшую. лицу, выезжающему на постоянное местожительство в другую страну, выплата пенсии прекращается на территории Украины. Выплата пенсии будет продлена на территории других стран, но если это обусловлено специальными международными соглашениями.

"Во избежание переплат пенсий, а вследствие этого и отчислений, пенсионерам необходимо внимательнее относиться к своим обязанностям и знать, что чрезмерно полученные средства подлежат возврату", – говорится в сообщении ПФУ.

Ранее OBOZ.UA подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не сможет получить пенсию вовремя. Это связано с поэтапным повышением требования к стажу.

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