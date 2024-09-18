Бывшая топ-чиновница незаконно разбогатела на десятки миллионов гривен: где взяла деньги

Бывшая омбудсмен Украины подозревается в незаконном обогащении и недостоверном декларировании. В ее декларациях обнаружены неподтвержденные долговые обязательства на десятки миллионов гривен.

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Как сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК), недостоверные данные обнаружились в декларациях за 2022-2023 годы. При этом имя должностной лица не указывается, но указано, что к концу 2023 года она была членом правления Пенсионного фонда Украины – под это описание подпадает только Людмила Денисова.

Детективы оценивают ее незаконное обогащение почти в 10 млн грн. Кроме того, она могла скрыть от налоговой более 32,4 млн. грн.

"Так, по результатам проверки декларации за 2022 год установлены признаки недостоверных сведений более чем на 12,4 млн грн, из которых 2,4 млн грн – не отражены сведения о доходе, за счет которого декларантка осуществила погашение займа перед банком, и указала 10 млн грн, якобы полученные взаймы от третьего лица. Такой "заемщик" сообщил, что его попросили оформить предоставление ссуды от своего имени декларанту, собственных средств в таком размере он не имел и фактически их не передавал", - указали в НАПК.

В то же время, в декларации за 2023 год это финансовое обязательство увеличилось до 20 млн грн.

В декларации за 2023 год эксомбудсменка также указала денежные активы из неподтвержденных источников для погашения ссуды перед банком. Примечательно, что их размер превышает ее законные доходы на 9,9 млн. грн.

В этой связи ее подозревают в нарушении ч. 2 ст. 366-2 Уголовного Кодекса Украины (недостоверное декларирование) и ст. 368-5 УК (незаконное обогащение). В настоящее время Национальной полицией Украины начаты уголовные производства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что НАПК выявило признаки декларирования недостоверных сведений у народного депутата Александра Фельдмана более чем на 5,8 млн грн. Эти факты установлены по результатам полной проверки его декларации за 2021 год.

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