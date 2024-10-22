Без транспорта украинцев через границу не пускают: какие пункты пропуска закрыты для пешеходов

Утром 22 октября на большинстве пунктов пропуска на украинской границе не наблюдается очередей транспорта. Там же, где они есть, скопление небольшое – 5-20 легковых авто. В то же время, на многих пунктах пропускают только транспорт – пропуск пешеходов не осуществляется. Больше всего таких пунктов находится на границе с Польшей.

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Об этом сообщили в Западном региональном управление Госпогранслужбы Украины. Там отметили, что по состоянию на 9:00 небольшое скопление машин зафиксировано лишь на пунктах пропуска:

"Устилуг" (граница с Польшей) – 20 легковых авто;

"Тиса" (граница с Венгрией) – 10 легковых авто, 2 автобуса;

"Косино" (граница с Венгрией) – 5 легковых авто;

"Лужанка" (граница с Венгрией) – 5 легковых авто.

Где пешеходов не пропускают через границу

В то же время, отмечается, на многих пунктах пропуска не осуществляется пропуск через границу пешеходов. Так, на границе с Польшей это пункты:

"Ягодин" (также временно не осуществляется пропуск легковых авто);

"Устилуг";

"Угринов";

"Рава-Русская";

"Грушев";

"Краковец";

"Смольница".

На границе со Словакией – "Ужгород".

На границе с Венгрией – "Тиса".

На границе с Румынией – "Дьяково".

В целом же пропуск пешеходов через границу может не осуществляться по разным причинам. В частности:

ради обеспечения безопасности;

из-за проведения ремонтов и пр.

В то же время, напомним, на пограничном мосту через реку Днестр, в пределах международного пункта пропуска "Могилев-Подольский – Отач" (граница с Молдовой) продлили срок проведения ремонтных работ. Что может привести к ограничению движения транспорта через мост.

Кроме того, на границе с Польшей прекратил работу пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховице". Впрочем, не навсегда – ожидается, что до конца 2024 года будет завершено строительство нового пункта.

А на польском переходе в Дорогуске также возникли проблемы из-за ремонта дорожного покрытия. Ожидается, что работы продлятся до 14 ноября, что будет усложнять движение транспорта в обе стороны.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время с 10 ноября на границах ЕС заработает система EES, которая будет фиксировать биометрические данные иностранцев, что позволит упростить пересечение границы. А с 2025 года для путешествий в ЕС украинцам нужно будет получать разрешение через систему ETIAS, уплатив сбор в 7 евро (323 грн).

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