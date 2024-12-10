Банки в Украине введут жесткие ограничения переводов: раскрыты детали

В Украине семь крупных банков готовятся подписать между собой меморандум об усилении ограничений карточных переводов. В результате клиенты смогут переводить в месяц не более 100 000 грн с одного счета.

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Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Forbes. Эту информацию ранее также сообщали источники "Интерфакса". Новые ограничения, которые хотят внедрить банки, будут касаться как зарубежных переводов, так и осуществляемых в пределах страны на счета любых контрагентов. Они будут вводиться в два этапа:

с 1 января 2025 - лимит до 150 000 грн в месяц;

с 1 июня 2025 - 100 000 грн в месяц.

Чтобы его увеличить, клиент должен предоставить документальное подтверждение более высокого уровня доходов, в рамках которого и будет установлен новый лимит, говорится в меморандуме.

Фактически это означает, что предложенные лимиты на ограничение карточных переводов будут действовать в течение всего следующего года. Ранее регулятор говорил, что введенные ограничения будут действовать до апреля 2025 года.

Также под ограничения попадают и операции по IBAN, на которые перешли клиенты после введения лимитов на p2p-переводы. "Количество платежей по IBAN увеличилось на 26%", – говорила CEO БВР Кристина Кармазина в конце ноября.

Для рисковых клиентов ограничения по карточным операциям будут еще ниже – до 50 000 грн в месяц. Кто именно подпадает под критерий "рисковых клиентов", в меморандуме речь не идет.

Как сообщал OBOZ.UA, Фонд гарантирования вкладов физлиц намерен продать активы "Проминвестбанка", находящегося в процессе ликвидации. Продажа назначена на 16 декабря, она пройдет в формате аукциона. Стартовая цена – 7,6 млрд грн.

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