ЕС не требует от Украины налогообложения посылок, как утверждают авторы законопроекта, – Хотенко

Ни одна страна мира не практикует тотальный контроль над почтовыми отправлениями частных лиц для их налогообложения.

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Об этом заявила Елена Хотенко, Председатель совета Института налоговых реформ.

Она назвала такое утверждение авторов законопроекта манипулятивным и привела примеры: США контролируют почтовые отправления стоимостью от $800, в Соединенном королевстве – 135 фунтов. В то время как украинский Минфин предлагает контролировать и облагать посылки между частными лицами стоимостью от 45 евро вместо действующих 150, и все посылки украинцам с зарубежных маркет-плейсов и онлайновых торговых площадок – этот порог будет составлять "ноль" евро.

Развитые страны мира используют автоматический контроль и взимание налоговых и таможенных платежей. Украине же для реализации инициативы контроля и налогообложения более 50 млн. посылок ежегодно понадобится много времени и денег, напомнила эксперт.

"Евросоюз на создание эффективной системы автоматического администрирования IOSS потратил 10 лет. Украина же идет по пути внедрения системы ручного администрирования, которая является дорогой, ресурсозатратной, медленной и потенциально коррумпированной", – сказала она, и предупредила, что "ручной" контроль более 50 млн посылок, ежегодно направляемых в Украину, парализует работу фискальной и таможенной служб.

Общемировая практика для взимания налогов с платформенной торговли (маркет-плейсов и онлайн-магазинов) предусматривает, что НДС и другие платежи платят продавцы торговых площадок при реализации товара, далее платформа консолидирует эти мелкие платежи и перечисляет собранные средства непосредственно бюджету. Такая модель действует в ЕС, США, Канаде, Австралии, Японии, Швейцарии, Новой Зеландии.

Предложенная украинскими чиновниками модель тотального налогообложения и контрой почти всех посылок усугубит негативные явления: "Законодательные изменения в этой сфере станут поводом для фискального террора десятков миллионов простых людей за ошибки по незнанию налоговых тонкостей. Правительство предлагает контроль десятков миллионов легальных посылок простых украинцев вместо детенизации больших нелегальных потоков на таможне", – заявила Хотенко.

Для наполнения бюджета эксперт предлагает государству искоренять теневую экономику, которая ежегодно обкрадывает бюджет на сумму до 800 млрд грн. В то время как фискальные инициативы Минфина по давлению на легальный бизнес и простых украинцев способны принести бюджету, по правительственным оценкам, всего около 120 млрд грн.