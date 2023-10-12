События развиваются быстро. Поэтому продолжим трагическую часть нашего сериала "Особенности закупок Министерства обороны".

Серия первая. На сцену выходит ГАМЛЕТ.

Далее текст на языке оригинала.

Офіс Президента України закликає Кабінет Міністрів України розібратися у ситуації з оборонними підприємствами, які СКАРЖАТЬСЯ, ВЖЕ ВИЮТЬ, КРИЧАТЬ про зупинку підприємств військово-промислового комплексу через КРИЧУЩІ дії Державної аудиторської служби України та Державного бюро розслідувань, які можуть привести до зникнення самої держави Україна.

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Серія друга. Я ЩЕ НІКОЛИ НЕ ПИСАЛА КАПСЛОКОМ.

Цим питанням я займають вже 5 місяць, ще трохи і за цей термін можна було б виносити дитину.

5 місяців боротьби лише за одне. Довести те, що ГАРАНТОВАНО Конституцією України, а саме, що будь-яка підприємницька діяльність здійснюється з метою отримання прибутку!

Конституцію, наскільки мені відомо, Дерджаудитслужба відмінити не може, але дуже хоче.

Серія третя. Тепер серйозно.

Так, до Офісу Президента звернулися провідні підприємства в галузі створення боєприпасів та ракетної техніки.

ДП "Науково-виробниче об'єднання "Павлоградський хімічний завод", ДП "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К. Янгеля" та ДП "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова". Вони зазначають, що через дії розпорядників бюджетних коштів та Держаудитслужби роботу підприємств найближчим часом може бути повністю паралізовано.

Хочу ще раз підкреслити, що перевищень встановлених державою меж рівня прибутку Держаудитслужбою виявлено не було.

Серія четверта. Чим це все загрожує кожному з нас?

Ви уявляєте, як воювати з величезною державою без ракетної програми КБ "ЛУЧ". Без стугнів, корсарів, наземних ракет, Нептунів?

Ви уявляєте, чим возити тяжку техніку та боєприпаси без тягачів? Воювати без САУ Богдана? Без танків, снарядів різних калібрів, без бойових безпілотників, без розробки нової летальної зброї?

Ні?

Я також.

Серія пʼята. Так а що Держаудитслужба?

Я не знаю, які наміри переслідують співробітники Держаудиту і безпосередньо пані Басалаєва, але це якесь маніакальне упорство, якщо не диверсія.

Пані Басалаєвій та КМУ вже писали:

Міністерство економіки України розʼяснення щодо того, що в 335 постанові вони мали на увазі отримання прибутку підприємствами.

Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки ставив задачу КМУ терміново вирішити це питання.

Верховна Рада України прийняла відповідну постанову.

Тепер ми бачимо позицію Офісу президента з цього питання.

Голова ОП Андрій Єрмак в свою чергу направив звернення до прем'єра Дениса Шмигаля та запропонував "невідкладно розглянути порушені питання, ужити необхідних заходів реагування та поінформувати заявників й Офіс Президента України про результати".

Тож чекаємо результату.

Бо далі тільки до Господа Бога.

Хоч хтось може зупинити цю жінку?

Хоч хтось може зупинити знищення оборонно-промислового комплексу України?

Воюємо в тилу, щоб було чим воювати на нулях.

З вас репости, теги, поширення.

Ваша Мати Драконів