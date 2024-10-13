Энергетики ДТЭК возвращают свет после обстрелов прифронтовой Днепровщины

Энергетики ДТЭК устраняют последствия обстрелов и возвращают свет в прифронтовой Днепровщине.

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11 и 12 октября энергетики ДТЭК смогли восстановить электричество в 2,1 тысячи жителей Днепровщины. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Враг продолжает атаковать Днепровщину, из-за чего регулярно повреждаются электросети, а жители области остаются без света. За 11 и 12 октября энергетики вернули свет в 2,1 тысячи домов местных жителей. Особенно страдает от обстрелов юг области, приближенный к зоне активных боевых действий.

Напомним, что в некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, ремонтные бригады ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

Энергетики делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, неделю назад энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет почти 246 тысяч семей в 347 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов.