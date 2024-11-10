Энергетики ДТЭК возвращают свет после обстрелов на Донетчине и Днепропетровщине

Энергетики ДТЭК продолжают восстанавливать поврежденное в результате обстрелов энергетическое оборудование на Донетчине и Днепропетровщине и возвращать людям свет.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Больше всего обновлений было на Донетчине, где продолжаются самые тяжелые бои. В частности, за вчера энергетикам удалось возобновить электроснабжение в домах более 700 семей.

Восстанавливать электричество на Донетчине становится все труднее из-за большой активности врага, однако энергетики продолжают работать несмотря на все вызовы безопасности региона, где ведутся активные боевые действия.

Кроме того, вчера ремонтные бригады ДТЭК вернули свет в 16 домов жителей Днепропетровщины, обесточенных из-за обстрелов. Атаки врага на Днепропетровскую область тоже не стихают. Особенно страдает южная часть области, приближенная к зоне боевых действий.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать несмотря на опасность и обстрелы.

Ранее энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 90 тыс. семей Днепропетровщины, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.