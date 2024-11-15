Энергетики ДТЭК без устали возвращают свет после обстрелов на Донетчине и Днепровщине

Энергетики ДТЭК продолжают восстанавливать поврежденное в результате обстрелов энергетическое оборудование в Донецкой и Днепропетровщине и возвращать людям свет.

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Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что больше всего обновлений на Днепровщине, которая подвергается враждебным атакам уже практически каждый день. В частности, за вчера удалось возобновить электроснабжение в домах 900 семей.

Кроме того, все труднее ремонтировать сети и оборудование в Донецкой области из-за чрезвычайно тяжелых боев на территории региона. Несмотря на все вызовы безопасности энергетики продолжают работать. 14 ноября они вернули свет в 108 домов жителей Донбасса, обесточенных из-за обстрелов.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, ремонтные бригады ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

Напомним, что с начала года энергетики ДТЭК Рината Ахметова во время восстановлений попадали под обстрелы более 30 раз. Шесть сотрудников были ранены.