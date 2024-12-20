ЭКУ призвала НКРЭКУ отменить предельные цены на энергорынке Украины для интеграции с Европой

Отмена предельных цен на рынке электроэнергии "на сутки вперед", внутрисуточном и балансирующем рынках станет важным шагом для дальнейшей интеграции украинской энергетики с европейскими рынками.

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Об этом заявил начальник отдела регуляторного обеспечения департамента правового обеспечения "Энергетической компании Украины" (ЭКУ) Егор Гречушкин.

"В случае роста дефицита прайс-кепы будут искусственно ограничивать возможности для коммерческого импорта из соседних стран. В такой ситуации государству придется отключать потребителей или привлекать аварийную помощь, цена которой значительно выше рыночной", - отмечают в ЭКУ.

Компания отмечает, что отмена прайс-кепов будет способствовать насыщению рынка необходимым ресурсом по стоимости, которая будет формироваться в соответствии с спросом и предложением.

"Отмена прайс-кепов также имеет стратегическое значение, ведь является условием для дальнейшей интеграции украинской энергетики с европейскими рынками", - подчеркивают в ЭКУ.

В этом контексте компания обращает внимание на механизм market coupling, позволяющий объединить спотовые рынки Украины и Европы. По словам представителей ЭКУ, это позволит еще больше повысить надежность и гибкость энергосистемы Украины.

Напомним, на заседании 4 декабря Нацкомиссия приступила к процедуре пересмотра предельных цен на энергорынке. Члены энергетического Комитета Совета и ряд экспертов призвали членов НКРЭКУ немедленно отменить эти ограничения. По их мнению, прайс-кепы - основная причина недостаточного импорта электроэнергии из Европы в условиях дефицита.