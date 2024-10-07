Экономическое бронирование среди военных считают легализацией откупа, – Казарин

Модель экономического бронирования, разрабатываемая в правительстве, среди военных считается легализацией откупа, и порождает общественный раскол.

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Об этом написал блоггер, военный Павел Казарин.

"Мы каждый раз говорим о том, что наша война – "полномасштабная", "отечественная" и "народная". Но на самом деле все свелось к тому, что защита страны – дело рук только военных, выведенных в специальную касту", – говорит он.

По его словам, в условиях общей угрозы распределение рисков оказалось неравномерным.

"В условиях полномасштабной войны защита страны должна быть общим делом. Но создается ощущение, что ее оставили на попечении одних только военных. Которые теперь следят за тем, как власть готовит систему экономического бронирования. И если вам кажется, что в военной среде все это воспринимается как легализация откупа, то вы не ошибаетесь", – подчеркнул Казарин.

Можно понять бизнес, желающий сохранить квалифицированных сотрудников, и власть, которой нужно свести бюджетные доходы с расходами.

"Остается вопрос: а как во всем этом уравнении планируется учесть интересы воюющих? Война за независимость рискует превратиться в войну бедных, на которую богатые решили не приходить. Мобилизация отныне будет определяться не слепым случаем и не потребностью армии в конкретных навыках. Экономическое бронирование" введет для гражданских прейскурант за право не одевать пиксель. Но при этом никто, конечно, не собирается вводить расценки для военных за право его снять", – резюмировал военный.

Напомним: идея об "экономическом бронировании", предусматривающая бронирование только для украинцев с высокими зарплатами, вызвала волну критики среди военных, экспертов и населения, и в Офисе президента отказались от этой идеи. Но потом отдельные чиновники все же вернулись к ней и продолжают ее лоббировать.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что идея экономического бронирования до сих пор дискутируется из-за своей сложности, ведь этот механизм вызывает непонимание со стороны военных.