Золотой унитаз, секс-кровать и вензели: украинец сдает в аренду квартиру для БДСМ-утех. Фото

Житель Харькова решил сдать свою квартиру в стиле "золотой унитаз из Межигорья". Среди особенностей интерьера – сантехника золотого цвета (не только унитаз, но и умывальники и краны), спальня с кроватью для БДСМ-утех и другие приспособления "для взрослых".

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Объявление о возможности арендовать жилье появилось на одном из крупнейших сайтов недвижимости. Цена вопроса – 11 тысяч гривен в месяц.

Однокомнатная квартира площадью 40 кв. м находится на 8 этаже одного из новых жилых комплексов в центре Харькова. В радиусе 500 метров от дома есть метро, парки и ТРЦ.

"Эксклюзивный дизайн в стиле "золотой унитаз из Межигорья", кровать железная в интересном дизайне, секс-диван, тантра для отдыха и красивый вид из окна, техника вся необходимая, посуда, закрытый охраняемый двор, парковка", – перечисляет автор объявления предлагаемые удобства, что предлагаются арендаторам. При необходимости он готов пойти навстречу и доставить недостающую мебель.

Как уже писал OBOZ.UA, во всех регионах Украины изменились цены на 1-комнатные квартиры. С марта по май 2024 года больше всего стоимость такого жилья выросла в Закарпатской области – сразу на 10%, а самое большое снижение зафиксировано в Сумской области, где цены опустились на 6%.

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