Завладение аэропортом "Одесса". Суд назначил залог в более сотни миллионов одному из участников схемы: названо имя

Высший антикоррупционный суд избрал подозреваемому в незаконном завладении международным аэропортом "Одесса" бизнесмену меру пресечения – залог в 120,78 млн грн. По данным антикоррупционеров, речь идет о бывшем народном депутате Алексе Боруховиче (ранее – Александре Грановском).

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Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Там отметили, что на указанного подозреваемого также возложены различные процессуальные обязанности. В частности:

прибывать по первому требованию к детективам, прокурору, суду;

не отлучаться из г. Одессы без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детективам, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Как сообщили в Центре противодействия коррупции, этот подозреваемый – Алекс Борухович (ранее – Александр Грановский). Он есть :

экс-депутатом Верховной Рады (2002-2006) от СДПУ(о);

бизнес-партнером Бориса Кауфмана, с которым владеет Vertex Hotel Group, управляющей гостиницами в Одессе.

Ранее же самого Кауфмана по этому же делу отправили в СИЗО с альтернативным залогом в 268,4 млн грн.

Детали дела

Всего подозреваемых по делу о завладении международным аэропортом "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности пятеро. Среди них:

бывший Одесский городской голова (несложно высчитать, что речь идет об Алексее Костусеве, который был мэром Одессы с 2010 по 2013 год);

его заместитель;

руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью;

два известных в регионе бизнесменов.

Не сложно вычислить, что речь идет об Алексее Костусеве, который был мэром Одессы с 2010 по 2013 год.

По данным следствия, в 2011 году подозреваемые разработали и реализовали схему, в результате которой аэропорт перешел из собственности территориального общества в общую собственность города и частных инвесторов.

В дальнейшем город потерял контроль над аэропортом и не получал от его деятельности никакой прибыли. Злоумышленник же годами присваивали доход. Чтобы исключить возможность возвращения аэропорта в собственность Одессы все его имущество заставили в банк для получения кредита, который не погашали вообще.

В результате местный бюджет понес убытки на общую сумму более 2,5 млрд грн, часть из которых (118 млн грн) – это стоимость аэропорта, а другая – незаконно присвоенная прибыль.

Примечательно, что полученное в совместное использование имущество аэропорта не подлежало приватизации, поскольку имело общегосударственное значение, обеспечивало выполнение функций пограничного и таможенного контроля. Более 535 единиц основных средств из 2488 переданных были аэродромными объектами, обеспечивающими безопасность полетов и не могли быть отчужденными в принципе.

Фигурантам дела объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 УК Украины, бывшему мэру Одессы дополнительно инкриминировано ч. 2 ст. 366 УК Украины. Им грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

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