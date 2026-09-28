За такую работу в Украине грозит 10 лет лишения свободы: кого будут наказывать по новым правилам

В Украине недавно был принят закон, который ввёл уголовную ответственность не только за организацию и работу в мошеннических колл-центрах, но и за сознательное содействие им – в частности, за предоставление помещений, оборудования, связи или других услуг. За участие или содействие такому "офису" можно получить до 10 лет лишения свободы, за поиск сотрудников – до 5 лет, а организаторам и служащим при определенных обстоятельствах грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом напоминает Киберполиция Украины. Соответствующие изменения предусмотрены Законом № 4986-IX, принятым 16 сентября 2026 года. Уголовный кодекс дополняется новой статьёй 255-4, посвящённой мошенническим организованным группам, использующим средства электронной связи.

Что теперь будет считаться мошеннической организованной группой

В законе появляется отдельное определение электронно-коммуникационной мошеннической организованной группы. Речь идет об объединении трех или более лиц, которые заранее организовались для систематического завладения чужим имуществом или получения права на него путем обмана или злоупотребления доверием с использованием электронных коммуникаций.

При этом участники должны действовать по согласованному плану и иметь распределенные между собой функции. На практике речь идет, в частности, о так называемых мошеннических "офисах", операторы которых звонят людям, выдают себя за сотрудников банков, брокеров, финансовых консультантов или представителей других учреждений и пытаются получить доступ к деньгам потерпевших.

Деятельность таких групп может также включать сбор, хранение и использование персональных данных, банковской информации, реквизитов платежных карт, кодов аутентификации и других сведений, необходимых для реализации мошеннических схем.

Наиболее суровое наказание предусмотрено для лиц, создавших мошенническую организованную группу или руководящих ею либо её отдельной структурной частью. За такие действия предусмотрено от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

То есть речь идет не только о формальном владельце колл-центра. Ответственность может коснуться и тех, кто фактически руководит его работой или отдельными подразделениями.

Сотрудникам мошеннических колл-центров грозит до 10 лет

Отдельно прописана ответственность непосредственных участников мошеннической группы. Если человек принимал участие в работе такого колл-центра и осознавал, что деятельность группы является противоправной, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Конфискация имущества в таком случае также возможна. Аргумент о том, что человек был лишь рядовым сотрудником, сам по себе не исключает ответственности. Ключевым для конкретного дела будет, в частности, установление его фактической роли и осведомленности о том, чем на самом деле занимается "офис".

Одно из наиболее важных изменений касается людей, которые сами не входят в состав мошеннической группы, но помогают ей работать. Закон устанавливает ответственность за предоставление средств, услуг, информации или иной помощи электронно-коммуникационной мошеннической организованной группе.

Например, это потенциально может касаться человека, который сознательно сдает помещение под мошеннический "офис", предоставляет необходимую технику, организует связь или обеспечивает другие необходимые для его функционирования услуги. Наказание за сознательное содействие — от 5 до 10 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Однако здесь есть принципиальное условие: человек должен осознавать противоправный характер деятельности группы. То есть владелец недвижимости, который законно сдал офис и не знал о мошенничестве арендаторов, не приравнивается автоматически к лицу, сознательно предоставившему помещение для мошеннического колл-центра.

За поиск сотрудников также можно получить срок

Уголовная ответственность предусмотрена и для людей, занимающихся рекрутингом для мошеннических "офисов". Речь идет об умышленном привлечении других лиц к участию в такой группе или к содействию ее деятельности. Привлечение может происходить посредством предложения работы, обещания вознаграждения, оказания услуг или иным способом.

Отдельно закон охватывает распространение информации с целью найти и привлечь новых людей. И снова важным условием является то, что рекрутер осознает противоправный характер предлагаемой работы. За такое привлечение предусмотрено от 3 до 5 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Если аналогичное нарушение совершено повторно, санкция значительно суровее — от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Таким образом, под ответственность могут попасть не только люди, звонящие потенциальным жертвам, но и те, кто формирует штат мошеннического колл-центра.

Для должностных лиц наказание ещё более суровое

Отдельная мера наказания предусмотрена для должностных лиц. Если должностное лицо использует свое положение для создания мошеннической группы, участия в ней, содействия ее деятельности или привлечения других людей, наказание составит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Помимо конфискации имущества, суд сможет лишить такого человека права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Для части людей закон предусматривает специальный механизм освобождения от уголовной ответственности.

Он касается участников группы и лиц, содействовавших ее деятельности, но не ее организаторов или руководителей. Для этого человек должен выполнить два ключевых условия. Во-первых, до того, как ему будет предъявлено подозрение, он должен добровольно рассказать правоохранительным органам о создании или деятельности мошеннической организованной группы.

Во-вторых, необходимо активно содействовать разоблачению её организаторов, руководителей и участников или помочь прекратить деятельность группы. Механизм не распространяется на тех, кто создал мошенническую группу или руководил ею или её структурной частью.

Что делать, если известно о мошенническом колл-центре

В Киберполиции советуют не содействовать работе подозрительных "офисов", если известно об их истинном характере. Сообщить о деятельности мошеннического колл-центра, его организаторах или людях, обеспечивающих его работу, можно в полицию по номеру 102 или через официальный канал обращений Киберполиции.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошеннические схемы в Украине "эволюционируют", чтобы их организаторы могли выманить как можно больше средств у как можно большего числа жертв. Для этого злоумышленники в течение последних месяцев начали использовать современные технологии, в частности вредоносное программное обеспечение и искусственный интеллект.

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