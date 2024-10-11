За бак бензина придется заплатить больше 3 тысяч: какие цены выставили украинские АЗС

Украинские АЗС 11 октября определили стоимость бензина А-95 в средние 56,59 грн/л. Что соответствует цене предыдущего дня. В целом же, крупные сети заправок продают бензин по 52,99-60,99 грн/л. Таким образом, на АЗС с самой низкой ценой заправить авто с 50-литровым баком обойдется в 2 650 грн/л. А с самой высокой – на 400 грн дороже, 3 050 грн.

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Так, дешевле всего бензин, по данным Консалтинговой группы "А-95", продают в сети Маркет, 52,99 грн/л. А также Фактор – 53 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 60,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,34 грн/л.

Как определить некачественное топливо

В то же время, украинцы рискуют получить на заправках некачественное топливо. К примеру, на Львовщине разоблачили незаконную продажу фальсифицированного топлива – в частности, бензина. Злоумышленники реализовывали его через сеть подконтрольных АЗС.

Ранее же правоохранители разоблачили на Киевщине незаконную продажу фальсифицированного топлива. Так, на одной из местных нефтебаз группа лиц хранила бензин и дизель.

В целом же некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

В то же время октановое число могут и искусственно завышать – что также негативно влияет на двигатель. В частности добавляют:

спирты и эфиры. Что при высокой их концентрации в топливе – около 10% – приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образованию воздушных пробок в системе подачи горючего;

ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т.п.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал владельца крупного бренда АЗС KLO – компанию "Конверс Линкс" – на 5,2 млн грн. Среди причин – неподача информации по запросу Комитета.

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