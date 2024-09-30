Выманили миллионы совместно с гражданами Чехии и Молдовы: в Украине разоблачили международный мошеннический "кол-центр"

Нацполиция Украины совместно с чешскими правоохранителями ликвидировала международный мошеннический кол-центр, который обманул жертв более чем на 2,5 миллиона долларов с помощью "вишинга" и "спуфинга". Четверых членов группировки задержали и экстрадировали в Чехию, расследование продолжается.

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Об этом сообщила Национальная полиция Украины. Преступная организация использовала современные методы обмана, такие как "вишинг" (мошенничество по телефонным звонкам) и "спуфинг" (имитация телефонных номеров), чтобы ввести в заблуждение своих жертв.

Фигуранты представлялись работниками банков и убеждали людей в том, что их банковские счета были взломаны. Для "защиты" средств мошенники советовали потерпевшим временно перевести деньги на "безопасные счета" или купить криптовалюту, после чего средства исчезали на счетах мошенников.

Благодаря этим махинациям организаторы кол-центра завладели более чем 2,5 миллиона долларов. Полицейские задокументировали около 100 эпизодов мошенничества, в которых потерпевшие потеряли значительные суммы денег.

По данным следствия, кол-центр начал действовать в 2023 году под руководством жителя города Днепр. Он вместе с соорганизатором привлек к преступной схеме жителей Днепропетровской, Кировоградской и Киевской областей. Кроме того, в состав группировки входили граждане Чехии и Молдовы, свободно владевшие чешским языком и помогавшие совершать мошеннические звонки на территории Чешской Республики.

Работники кол-центра звонили по телефону жертвам, представляясь сотрудниками банков и сообщая о взломах их счетов. Мошенники предлагали несколько вариантов действий: перевести деньги на другие счета или выгодно купить криптовалюту. Они использовали технологию "спуфинга", чтобы заменить номер телефона любым другим, в том числе официальными номерами банков, что заставляло жертв верить в правдивость звонка.

После тщательного расследования полицейские Украины при поддержке Европола, Евроюста и чешских правоохранителей провели 21 обыск по местам жительства фигурантов, в их транспортных средствах и в кол-центре. Во время обысков было изъято более 68 тысяч долларов США, наличные деньги в евро и гривнях, а также другие доказательства, подтверждающие преступную деятельность группировки.

В результате операции стражи порядка задержали двух граждан Чешской Республики и двух граждан Молдовы. Задержанным была избрана мера пресечения в виде экстрадиционного ареста, после чего их передали в Чехию для дальнейшего расследования.

Следователи Национальной полиции Украины продолжают расследование в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, преступник с Кировоградщины хотел обмануть родственников погибшего украинского военного – выдавал себя за высокорангового военного, а также обманом или угрозами выманивал у них посмертные выплаты. Таким образом мошенник обманул жертв на 1,1 млн грн.

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