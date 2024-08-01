Влада Молчанова попала под прицел НАБУ: СМИ узнали об обысках у "главной застройщицы Киева"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски у владелицы застройщика StolitsaGrouр Влады Молчановой. Следственные действия касаются попытки рейдерского захвата рынка "Столичный".

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Об этом сообщили источники в антикоррупционных органах, пишет ZN.UA. Официальных сообщений от правоохранителей по состоянию на 1 августа пока не поступало. "Мы не можем опровергнуть или подтвердить эту информацию", – ответили на запрос OBOZ.UA в НАБУ.

Отмечается, что обыски проводятся в рамках расследования дела "Столичного". Молчанову обвиняли в попытке захвата рынка еще в 2020 году.

Тогда сотрудники "РСХП "Столичный" заявили, что Молчанова с помощью "черного" нотариуса переоформила компанию, которой принадлежит рынок. По словам тогдашнего бенефициара "Столичного" Александра Стельмаха, в течение 2011-2014 годов на компании, аффилированные с Молчановой, инвесторы перечислили 34 млн долларов для строительства рынка.

Однако дивидендов в размере 3 млн долларов в год они так и не получили. Стельмах тогда заявлял, что "факты злоупотребления и просто банального воровства" были подтверждены выводами аудита, а предыдущее руководство рынка согласилось уйти в отставку.

"12 декабря (2020 года. – Ред.), в выходной день, утром, в 8:00, "работники" Влады Молчановой по сговору с "черным" нотариусом сменили участника предприятия ООО "Аграрный маркетинговый центр", которому принадлежит 77,5% ООО "РСХП "Столичный", – рассказывал Стельмах.

Тогда рынок принадлежал Стельмаху как раз через компанию "Аграрный маркетинговый центр" (77,5% в уставном капитале). Также были миноритарные собственники ("Современные рыночные инновации" (связаны с Молчановой), "Урспецторг", "Укртехника").

При этом незадолго до указанных событий фермеры и предприниматели, которые работали на рынке "Столичный", выходили на протест против действий Молчановой. Они заявляли, что Молчанова и ее муж – экс-министр юстиции Крыма Сергей Коровченко – стоят за рейдерскими атаками.

Сама Молчанова называла себя пострадавшей стороной. Она утверждала, что в истории с переоформлением "Столичного" ее якобы "кинули". "В январе 2019 года была достигнута договоренность со Стельмахом о приобретении 54,25% доли в рынке "Столичный" за 12 млн долларов. Были подписаны два меморандума, по которым были внесены 2 млн долларов и 1,5 млн долларов аванса. Одновременно с начала В 2020 году мажоритарный акционер вышел из переговоров, а владельцы компании просто перестали брать трубку", — утверждала Молчанова.

Как рассказывал замгендиректора предприятия Дмитрий Долгушевский, Молчанова с 2011 по 2019 год через своего директора Алексея Чумака фактически самостоятельно управляла рынком "Столичный", хотя и являлась лишь миноритарным акционером предприятия. Именно за этот период Стельмах не получил дивидендов.

Тогда он решил провести аудит и сменить руководство. В результате за 10 месяцев 2020 года доходы рынка увеличились на 23%, а расходы уменьшились на 19%. Долгушевский отмечал, что своими действиями Молчанова и подконтрольные ей лица якобы пытались обанкротить рынок, чтобы потом "купить его за копейки".

Долгушевский утверждал, что Молчанова планировала застроить участок, на котором расположен "Столичный". "Рынок занимает 160 гектаров земли. Молчановой рынок вообще не нужен. Она как застройщик хочет эти гектары застроить пятиэтажками, девятиэтажками – да и все", – рассказывал Долгушевский OBOZ.UA.

В 2021 году после многочисленных попыток получить рынок в свою собственность как полностью, так и частями, рейдеры перешли к более экзотическому и сложному способу захвата. Так у "Столичного" появилось сразу два новых потенциальных "директора". И оба, не имея никакого отношения к предприятию, через суд пытались восстановиться на руководящей должности.

Ситуация со "Столичным" – далеко не единственный скандал при участии Молчановой. К примеру, в том же 2021 году инвесторы ЖК "Варшавский" в Киеве требовали от Молчановой вернуть их деньги.

Кроме того, по данным СМИ, в 2024 году Молчанова уже курирует "Киевгорстрой". Так, в феврале наблюдательный совет "Холдинговой компании "Киевгорстрой" назначил на должность президента Василия Олейника.

С 2011 по 2018 год он возглавлял крупную генподрядную организацию "Монолит стройсервис", с 2018 по 2024 год – "Спецстрой-монолит". Эти компании построили жилые комплексы "Варшавский микрорайон", Hoffmann house, "Галактика", SEVEN, "Липинка" и другие. Все эти ЖК были возведены под девелопментом Stolitsa Group Владиславы Молчановой.

Также журналисты утверждали, что Молчанова имеет устойчивые позиции благодаря влиянию на депутатов Киевского городского совета. Она также была официальным спонсором партии "Батькивщина" в Киевсовете.