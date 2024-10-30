В Украине запустили новые поезда по затребованным маршрутам: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" назначила сразу 2 новых поезда – во Львов и Каменец-Подольский. Причина – высокий спрос на билеты. Впрочем, поезда будут временными. Стоимость же билетов в купе на поезд из Киева во Львов (на рейс 2 ноября) составляет 707,35 грн.

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Об этом сообщили в самой компании. Там отметили, что речь идет о поездах:

№191/192 Киев – Львов;

№239/240 Киев – Каменец-Подольский.

"Находим возможности добавить места в направлении Львова и Каменец-Подольского", – говорится в сообщении.

Расписание поездов

Поезд №191/192 Киев – Львов будет отправляться из Киева 2 и 4 ноября в 8:18. Прибытие во Львов – в 16:12.

Со Львова поезд будет отправляться 2 и 4 ноября в 14:14. Прибытие в Киев – в 21:33.

Поезд №239/240 Киев – Каменец-Подольский отправится из Киева 4 ноября в 08:26. Прибытие в Каменец-Подольский – в 17:20

В обратном направлении поезд отправится 4 ноября в 12:02. Прибытие в Киев – в 20:48.

Где купить билеты на новые поезда

Билеты на поезда будут доступны для приобретения в приложении "Укрзалізниці". А кроме того:

на сайте;

в чат-ботах;

в кассах вокзалов.

Сколько стоят билеты

Билеты на поезд №191/192 Киев – Львов продаются в вагоны классов купе и люкс. Стоимость на рейс из Киева 2 ноября:

в купе – 707,35 грн;

в люкс – 1700,8 грн.

Билеты на поезд №239/240 Киев – Каменец-Подольский (рейс из Киева) продаются в вагоны класса плацкарт, купе и люкс. Цены:

плацкарт – 214,93 грн;

купе – 313,58 грн;

люкс – 677,52 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Укрзалізниця" выпустила из ремонта электропоезд ЕР-9М. Ожидается, что уже в скором времени он будет курсировать на маршрутах Тетеровского направления.

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