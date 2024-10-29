В Украине выставили на продажу активы сразу 9 банков: все названия

Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 174,25 млн грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 1 ноября) запланирована продажа активов таких банков:

Укрстройинвестбанк;

Банк Сич;

Проминвестбанк;

АКБ Конкорд;

АКБ "Капитал";

Мегабанк;

МР Банк;

Банк "Форвард";

Айбокс Банк.

"На этой неделе (28 октября – 1 ноября) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 174,25 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на 87,6 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

на 84,2 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;

на 2,4 млн грн – дебиторская задолженность перед банками;

на 32,2 тыс. грн – ценные бумаги.

ПриватБанк не возвращает украинцам карты, которые забрал банкомат

В то же время, в государственном ПриватБанке ранее напомнили: изъятые или забытые в его банкоматах банковские карты не возвращаются владельцам. Причем даже если карта была выпущена другим банком. Поэтому в таком случае следует обращаться в свой банк для восстановления карты.

Специалисты отметили: такие же правила действуют и для карт, изъятых или оставленных в терминалах. "Изъятые или оставленные в банкоматах либо терминалах карты не возвращаются. Для восстановления карты вам необходимо обратиться в банк, выдавший эту карту", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, клиент ПриватБанка пожаловался на блокирование его счетов после осуществления нескольких p2p-переводов. По его словам, это произошло после того, как он продал криптовалюту, но покупатель "отменил перевод в банке". При этом, подчеркивается, сам банк не стал связываться с клиентом.

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