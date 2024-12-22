В Украине резко переписали цены на популярный продукт: в супермаркетах продают по рекордной стоимости

На сегодняшний день тепличные помидоры на внутреннем рынке подорожали в среднем на 20%, и стоят в среднем 98 грн/кг. Их стоимость на 12% больше, чем в этот же период в прошлом году.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. В канун новогодних праздников, когда спрос на овощи традиционно растет, наблюдается активная динамика удорожания этой продукции.

По информации трейдеров, помидоры на внутреннем рынке подорожали в среднем на 20%. Окончательная цена зависит от свойства, размера партии и сорта продукции. Это существенное повышение отражает неспособность рынка удовлетворить текущий спрос. Причинами такого состояния называют как сезонный фактор, так и недостаточное предложение на рынке.

Участники рынка сообщают, что на этой неделе предложение помидоров было недостаточным. Отмечается, что часть продукции поступает из импорта, однако объем импортных поставок не способен в полной мере компенсировать нехватку товара на рынке. Это еще больше усугубляет ситуацию, особенно на фоне стабильно высокого спроса.

Анализ рыночных тенденций свидетельствует, что нынешние цены на тепличные помидоры в Украине уже на 12% выше, чем в тот же период прошлого года. Такой уровень подорожания объясняется не только сезонностью, но и экономическими факторами, такими как рост затрат на логистику, энергоносители и удобрения. Всё это отражается в финальной стоимости продукции для потребителя.

Сколько стоят помидоры в украинских супермаркетах

Согласно данным " Минфина ", средняя стоимость помидоров в Украине составляет 125,36 грн/кг. Это заметно дороже, чем в ноябре, когда они продавались за 105,29 грн/кг. В общем, в крупнейших торговых сетях страны на томаты выставили следующие цены:

АТБ – 89,89 грн/кг;

Сильпо – 89,99 грн/кг;

Фора – 99,89 грн/кг;

Varus – 119,90 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине также ощутимо подорожала морковь. Сейчас производители продают ее по цене 20-28 грн/кг, что на 11% выше, чем в конце минувшей недели (9-15 декабря).

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