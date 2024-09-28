В Украине рекордно выросли зарплаты для "тайных покупателей": какую работу предлагают

В Украине, согласно данным одного из крупных кадровых порталов, за год зарплаты для "секретных покупателей" выросли на 133%. Если год назад в среднем за такую работу платили 16 тысяч гривен, сейчас – около 30 тысяч гривен.

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Согласно данным большого кадрового портала, хотя эта вакансия вошла в тройку по темпам роста зарплат, есть небольшое количество вакансий в этой сфере. Чаще платят не ставку, а зарплату по проделанной работе.

Обязанности:

Оценка качества обслуживания сотрудников, магазинов, кафе, ресторанов, медицинских учреждений и т.п.

Заполнение отчетной анкеты в электронном виде (не позднее следующего дня после визита)

"Проверка сервиса очень интересна: вы в качестве обычного клиента приходите на локацию (магазин) заказываете еду, получаете консультацию, покупаете ли что-нибудь, после чего заполняете отчет (можно с телефона) и получаете хорошие деньги", – говорится в одном из объявлении.

В то же время, средняя зарплата в Украине по состоянию на сентябрь 2024-го, по данным work.ua, выросла с 17 500 до 21 500 грн. То есть на 23%. Худшая динамика заработных плат у программистов. К примеру, программист Golang в сентябре 2024-го в среднем зарабатывает 92 500 грн, что на 43% меньше, чем в сентябре 2023-го.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Кабинет Министров принял проект бюджета на 2025 год. Его отправят в бюджетный комитет Рады. После рассмотрения в комитете изучение предложенных правок документ вынесут на голосование в сессионный зал, и только после этого бюджет будет утвержден. Согласно документу, в Украине ожидается замедление экономики, девальвация гривны, ускорение инфляции. В то же время, может снизиться долговая нагрузка на бюджет.

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