В Украине появился новый олигарх? Как с помощью Садового экс-депутат строит огромный комплекс и покупает самые дорогие в мире машины

Бывший львовский депутат и один из самых влиятельных жителей города Льва Григорий Козловский за последние годы превратился в настоящего олигарха. Как стало известно после проверки Госаудитслужбы, при содействии Львовского горсовета Козловский мог недоплатить в бюджет миллионы гривен.

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Он работал депутатом горсовета, много лет возглавлял Винниковскую табачную фабрику. А еще, не без помощи местных властей, при каденции мэра Андрея Садового построил вместо леса элитный курортный комплекс и получил фактически в собственность ряд зданий в центре города.

OBOZ.UA продолжает детальный анализ бюджета Львова и деятельности Львовского городского совета. На этот раз речь идет о земельных участках, которые с нарушением закона были переданы в частную собственность отдельным "счастливчикам".

Нам удалось получить информацию о нарушениях по десяткам земельных участков общей площадью более 77 га. Один из крупнейших - 9,7 га - был передан компании Григория Козловского. Подробнее - в материале OBOZ.UA.

Земля Козловского: как построить курорт и не платить в бюджет

Григорий Козловский за несколько лет построил один из крупнейших курортов Украины - "Emily Resort" (ООО "Эмили Резорт"). Комплекс расположен всего в 4 км от центра Львова. В нем есть аквазона, горнолыжные трассы, отель, SPA-комплекс и один из крупнейших ивент-холлов в Украине.

Аренда двухместного номера на ближайшие выходные в июне стоит более 13,9 тыс. грн в сутки. И это стоимость только за одни сутки без учета дополнительных расходов за доступ к инфраструктуре комплекса. Например, аренда одного шезлонга на выходных стоит 1,5 тыс. грн, а баня - 10 тыс. грн.

Доходы ООО "Эмили Резорт" в прошлом году, согласно YouControl, составили около 407 млн грн. И это только одна компания из группы. Комплекс размещен на участке земли, принадлежащем Львовскому горсовету - кадастровый номер 4610160300:07:001:0070.

Такие участки обычно сдают в аренду, что приносит миллионы в местный бюджет. Однако не в случае Козловского. Землю площадью 9,7 га передали не в аренду, а в постоянное пользование ООО "Эмили Резорт". Такой режим чаще всего применяют для государственных или коммунальных предприятий, общественных организаций лиц с инвалидностью, которые не могут платить рыночную арендную плату. Например, коммунальную землю под многоэтажкой могут передать в постоянное пользование ОСМД. Владельцы этих квартир не будут платить аренду, но будут иметь право пользоваться своей общей придомовой территорией.

Именно таким образом "Emily Resort" получила упомянутый участок. Вместо ежемесячной арендной платы компания получила фактически эксклюзивные условия. По заключению Госаудитслужбы, еще в конце 2018 года компания получила землю в пользование. До 2024-го бюджет недополучил минимум 1,7 млн грн (минимальная арендная плата).

Это не первый случай, когда Львовский горсовет бесплатно предоставляет имущество компаниям, связанным с Козловским. Ранее мы писали о том, как исторический памятник напротив Ратуши на площади Рынок передали в безвозмездную аренду компании "Теком-Сервис", которую возглавляет менеджер, связанный с Козловским. Компания десятилетиями не платит за аренду. Как оказалось, такая практика во Львове - не редкость.

Мы направили запрос к городскому голове Андрею Садовому с просьбой прокомментировать ситуацию, однако ответа до сих пор не получили. Однако случай с "Emily Resort" - еще более впечатляющий. Потому что на особом "праве пользования" местные чиновники не ограничились.

За средства львовского бюджета отремонтировали дорогу к комплексу Козловского

Emily Resort официально принадлежит Григорию Козловскому - он основатель компании. Директор - его жена Юлия Козловская. Даже во время полномасштабной войны компания, очевидно, не имеет проблем с доходами. 12 июня 2025 года на компанию оформили один из самых дорогих автомобилей в мире - Bentley Bentayga 2025 года выпуска, стоимостью около 17,5 млн грн (или более 410 тыс. долларов).

Возможно, элитные покупки стали возможными благодаря экономии на других расходах. Например, вместо собственного финансирования ремонта дороги к комплексу, расходы покрыли из бюджета Львова.

Несколько лет назад СМИ сообщали о сомнительном тендере: горсовет профинансировал дополнительный ремонт дороги к курорту Козловского на 6 млн грн. Причем ремонтировался именно тот участок, который вел исключительно в собственность "львовского олигарха". На дорогу к "Эмили Резорт" не впервые тратят бюджетные средства.

Капремонт этой дороги заказали еще в 2020 году на 15,5 млн грн в ООО "Онур Конструкцион Интернешнл" (затем сумму уменьшили до 14,4 млн грн). Однако позже возникла необходимость дополнительных работ.

Уже в конце того же 2020 года якобы возникла необходимость в выполнении дополнительных строительных работ, не указанных в первоначальном проекте. NGL Nedia выяснили, что одной из причин было указано и то, что в ходе строительства комплекса изменились конфигурация и количество заездов на территорию. Поэтому заказали работ еще на 6,1 млн грн по прямому соглашению.

Помощь курорту от местных чиновников предоставляется и сейчас. В прошлом году совет утвердил новый детальный план территории вокруг комплекса: предусмотрено строительство гостинично-оздоровительного комплекса, площадок для отдыха, административных и торговых зданий. Часть леса будет уничтожена, против чего выступают местные активисты.

Однако, мнение новоиспеченного львовского олигарха, похоже, имеет больший вес. Сотрудничество между городскими властями и Козловским приобретает все больший размах. За последние годы бизнесмен получил землю под новостройки, недвижимость в центре Львова, территории под курорт и тому подобное.

Напомним, Григорий Козловский был депутатом Львовского областного и городского советов. За время его каденции компании, связанные с ним, получили многочисленные земельные участки. Самый известный актив - Винниковская табачная фабрика, фигурирующая в уголовном производстве № 72024171100000002 (расследование БЭБ).

В материалах говорится о том, что фабрика, под прикрытием законной деятельности, наладила схему производства неучтенной табачной продукции, в том числе известных мировых брендов. Эти изделия незаконно реализуются в Украине и контрабандно поставляются в страны ЕС. Григорий Козловский за последние годы смог построить огромную бизнес-империю. И эта империя не ограничивается табачным рынком.

Интересно, что Козловский в горсовете был депутатом от "Европейской солидарности". Что интересно, львовский нардеп от "Европейской солидарности" и бывший глава Львовской ОГА Олег Синютка имеет достаточно напряженные отношения с Садовым. А вот его партийный соратник Козловский, очевидно, смог найти подходы к главе города.

Подробнее о бизнес-империи Козловского – в следующих публикациях OBOZ.UA.