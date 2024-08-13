В Украине переписали цены на важнейшие продукты: что подорожало сильнее всего

В Украине изменились цены на овощи. В частности, картофель, морковь, помидоры и другие продукты подорожали. А стоимость капусты, лука и некоторых других овощей упала.

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Об этом сообщили в EastFruit. Аналитики платформы отметили, что на украинском агрорынке увеличилось предложение репчатого лука, который за прошлую неделю стал самым продаваемым товаром в овощном сегменте.

Среди других активно предлагаемых овощей: картофель, морковь и огурец. А вот количество продавцов томата уменьшается вторую неделю подряд. Но лидерство среди украинской сельскохозяйственной продукции отошло арбузам, из-за чего цены на него продолжили падение. Именно поэтому подешевела и дыня.

Также производители малины раньше обычного начали сбор ремонтантных сортов, что снизило цены на эту ягоду. Цена на которые овощи и фрукты изменилась заметнее всего:

картофель – 12-18 грн/кг (с 10-16 грн/кг);

капуста – 15-20 грн/кг (с 20-25 грн/кг);

– 15-20 грн/кг (с 20-25 грн/кг); морковь – 12-16 грн/кг (с 10-14 грн/кг);

– 12-16 грн/кг (с 10-14 грн/кг); лук репчатый – 10-15 грн/кг (с 12-15 грн/кг);

– 10-15 грн/кг (с 12-15 грн/кг); помидор – 20-40 грн/кг (с 10-25 грн/кг);

– 20-40 грн/кг (с 10-25 грн/кг); огурец – 30-45 грн/кг (с 35-55 грн/кг);

– 30-45 грн/кг (с 35-55 грн/кг); сладкий перец – 25-50 грн/кг (с 45-50 грн/кг);

– 25-50 грн/кг (с 45-50 грн/кг); перец Белозерка – 30-35 грн/кг (с 20-25 грн/кг);

– 30-35 грн/кг (с 20-25 грн/кг); кабачок – 20-25 грн/кг (с 8-10 грн/кг);

– 20-25 грн/кг (с 8-10 грн/кг); арбуз – 5-10 грн/кг (с 6-10 грн/кг);

– 5-10 грн/кг (с 6-10 грн/кг); дыня – 10-20 грн/кг (с 15-25 грн/кг);

– 10-20 грн/кг (с 15-25 грн/кг); укроп – 100-200 грн/кг (из 150-200 грн/кг);

– 100-200 грн/кг (из 150-200 грн/кг); петрушка – 100-200 грн/кг (со 150-200 грн/кг).

Цены на арбузы в Украине упали так стремительно, что это даже сказалось на показателе годовой инфляции, уменьшив его на 0,12%. Стоимость популярной летней ягоды снижается и из-за увеличения предложения на рынке и из-за больших размеров этих бахчевых. Обычно на "калиберные" арбузы спрос невысок, поэтому оптовые компании и розничные сети сокращают их закупки до минимума.

Также OBOZ.UA сообщал, что в сезоне 2024/25 г.г. в Украине не будет дешевых яблок. Причина – заметное сокращение урожая в странах ЕС – воспользоваться возможностью могут только производители, которые обеспечат предложение яблок экспортного качества.

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