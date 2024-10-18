В Украине отменили налоги на ввоз энергетического оборудования и нефтепродуктов: решение затронет не весь импорт

В Украине освободили от налога на добавленную стоимость (НДС) и пошлины на импорт ряд энергетического оборудования, нефть и нефтепродукты. Речь идет о товарах, которые ввозятся в страну при содействии Фонда поддержки энергетики и необходимы для восстановление объектов энергетической инфраструктуры. То есть это не бытовое энергооборудование.

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Соответствующее постановление со списком оборудования утвердил Кабинет министров Украины, сообщает Министерство энергетики. Согласно постановлению, к освобожденным от ввозных налогов товарам относятся:

нефть и нефтепродукты;

гидравлические турбины;

различные насосы;

двигатели и генераторы;

электрогенераторные установки;

трансформаторы;

аккумуляторы;

электрическое оборудование и аппаратура;

транспортные средства, в том числе грузовые автомобили и самоходная техника;

инструменты и другие товары, необходимые для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.

Также документом утвердили порядок подтверждения операций по ввозу товаров в Украину, касающийся соглашений, финансируемых за счет Фонда поддержки энергетики Украины. По словам министра Германа Галущенко, освобождение от налоговой и таможенной нагрузки на энергетическое оборудование и другие товары, ввозимые за счет донорской помощи, будет способствовать ускорению восстановления энергетической инфраструктуры.

То есть, эти энерготовары не являются товарами массового потребления. Впрочем, еще летом-2024 Украине приняли законы об освобождении от пошлин и НДС на ввоз энергетического оборудования, которые может закупать и население.

Льготы распространяются на электрогенераторы, инверторы, литий-ионные аккумуляторы, зарядные станции и солнечные панели. Полный список таких товаров публиковала Таможенная служба.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с 14-16 октября 2024 года формально стартовал отопительный сезон. Однако конкретные решения о том, когда дадут отопление в квартиры украинцев, принимают местные власти, основываясь на погодных условиях.

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