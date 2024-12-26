Директору грозит 12 лет тюрьмы: в Украине разоблачили предприятие, поставившее военным тысячи некачественных спальников

Предприятие из Кривого Рога поставило одной из воинских частей 20 тыс. спальных мешков низкого качества на 30 млн грн. За это директор предприятия получил подозрение от правоохранителей. Ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет

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Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР). Там отметили: поставка была осуществлена в 2023 году.

"Директору предприятия доложено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Как рассказали в ДБР, предприятие поставило одной из воинских частей 20 тыс. спальных мешков. Однако экспертиза установила несоответствие товара техническим требованиям, что не позволяло использовать их по назначению.

В частности, отмечается, состав ткани в спальных мешках не соответствовал заявленным требованиям. Кроме того, в спальниках также отсутствовали обязательные элементы:

подкладка из флиса;

слой из спецткани, не пропускающий воздух.

"Военной частью был заявлен иск в суд о возмещении штрафных санкций на сумму 6 млн грн. И замены спальных мешков на качественные, который удовлетворен в полном объеме", – рассказали правоохранители.

В настоящее время продолжается следствие. В частности, исследуются обстоятельства возможной причастности к уголовному преступлению должностных лиц воинской части.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине разоблачили коррупционную схему, в которой пивоваренная компания "Укргефест" сдавала дорогие авто чиновникам по заниженным ценам: Range Rover Sport жене мэра Броваров за 10 тыс. грн в месяц и Toyota Corolla Cross работнице Пенсионного фонда за 4 тыс. грн. Настоящая стоимость аренды этих автомобилей составляет 90 и 48 тыс. грн. соответственно, а компания регулярно получает многомиллионные тендеры от горсовета.

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