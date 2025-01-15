В Украине готовятся к масштабным ремонтно-сторительным работам: "Укрзалізниця" назвала место
В Украину поступила первая партия железнодорожных рельс из Франции – 1,083 тыс. тонн. Этого хватит на строительство и ремонт 145 млн путей. В частности, они будут использованы для капитального ремонта на участках Войтовцы – Волочиск и Фастов-2 – Устиновка (маршруты скоростных поездов во Львов и Днепр).
Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили:
- Всего Франция поставит Украине 19 тыс. тонн рельс.
- Необходимость же во французской продукции у Украины возникла после оккупации Мариуполя, когда страна потеряла единственного отечественного производителя рельсов – металлургический комбинат "Азовсталь".
"Благодаря поставке рельсов широкого пути мы сможем быстро восстанавливать повреждения железнодорожных путей в результате боевых действий. А также обеспечивать безопасность движения, устойчивую логистику и жизненно важные связи между регионами в условиях войны", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: в общей сложности поставленных из Франции рельс хватит на строительство и ремонт около 145 км путей. В частности, будет проведен капитальный ремонт по направлениям скоростного движения:
- Львов – Ужгород, Киев – Львов – граница ЕС;
- Киев – Одесса;
- Киев – Днепр;
- Киев – Харьков.
В Украине запустили особенный поезд по специальному маршруту
Ранее же "Укрзалізниця" сообщила о запуске поезда по старейшей и самой длинной в Европе узкоколейной железной дороге. Поезд по маршруту Гайворон – Бершадь – Хащеватое отправится 25 января 2025 года. Стоимость билетов – 120 грн для взрослых. Там отметили, что в составе поезда будут:
- паровоз Гр-336;
- ретро-вагоны Pafawag (1950-е), ПВ-40 (1982 год).
"Ретро-тур по старейшей и самой длинной в Европе узкоколейной железной дороге. Погружение в железнодорожную историю, зимние виды Подолья, аутентичные блюда и вкусности в сочетании с местным культурным колоритом подарят заряд энергии на всю зиму", – говорится в сообщении.
Купить билеты можно в мобильном приложении "Укрзалізниці". А кроме того:
- на сайте перевозчика;
- в его чат-ботах;
- в кассах вокзалов.
При поиске билетов следует выбирать маршруты №961, №962, №854, №853.
Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" разрешила шеринг билетов между аккаунтами своего приложения. Т.е. теперь билет можно купить другому человеку.
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