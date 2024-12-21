В Украине большой дом продают за $1,5 тысячи: как выглядит и где находится

В селе Старая Царичанка Одесской области за 65 тыс. грн (около 1,5 тыс. долларов) продается дом площадью 100 квадратов Дом требует ремонта, вместе со зданием продается 25 соток земли.

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Об этом говорится в объявлении, размещенном на OLX. Да, в доме есть шесть комнат. Отапливать дом придется дровами (другой тип отопления не предусмотрен). В пределах 500 метров от дома есть парк, отделение банка, банкомат, школа, магазин. "Продам дом в деревне для хорошего проживания", – говорится в объявлении.

В отдаленных от городов селах дома можно купить по цене до 100 тыс. грн. Правда, речь идет о старых зданиях и недвижимости, которая нуждается в значительном ремонте. За 80 тыс. грн (более 1,9 тыс. долларов) в Чистополе Днепропетровской области можно купить здание площадью 68 квадратов. В доме есть 4 комнаты, газовое отопление, канализация, скважина. "В доме жили пожилые люди, ремонт не делался долго. Дом из истории на протяжении 100 лет. Хорошее расположение - центр села, рядом школа, больница и магазины", - говорится в объявлении.

"Двор большой, есть летняя кухня, гараж, конюшни, подвал, туалет, бассейн и личный колодец. Дом стянут, простоит еще 100 лет. Внутри дома есть туалет, окна деревянные, но полностью целые", - добавляют в объявлении.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Киеве в августе 2024 года в среднем промежуток времени между выставленным объявлением и сданной квартирой – 5 дней, в июле было 6 дней, в январе 2024 – 11. В первую очередь это говорит о высоком спросе. -сентябрь традиционно высокий сезон, связанный с началом учебного года, более того в этом году обучение в школах и университетах офлайн.

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