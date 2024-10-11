В России придумали новые "правила" воровства иностранного бизнеса: владельцев оставят ни с чем

Российские власти решили еще сильнее закрутить гайки иностранному бизнесу и оставить его практически ни с чем в случае ухода из страны-агрессора. Согласно новым правилам, такие компании получат только 5% рыночной стоимости своих активов.

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Как сообщают росСМИ, об этом 9 октября Минфин уведомил иностранных собственников российского бизнеса. В частности, обновленные правила продажи иностранных активов стоимостью до 50 млрд рублей (более $520 млн) увеличивают:

минимальный дисконт – с 50% до 60%;

добровольный взнос в бюджет – с 15% до 35% рыночной стоимости актива.

А сделки дороже 50 млрд рублей вообще будут происходить только с согласия кремлевского диктатора Владимира Путина. Таким образом, бывшие собственники после продажи получат только 5% рыночной цены актива.

При этом новые условия коснутся не только будущих сделок, но и будут распространяться на уже поданные, но еще не рассмотренные правительственной подкомиссией, заявки.

Решение усложнить жизни иностранным компаниям было принято после того, как с российского рынка вышел британский гигант Unilever, которому принадлежат бренды Axe, Dove, Rexona, Sunsilk, Knorr, Lipton, Domestos и другие марки. Корпорация завершила свое присутствие в стране-агрессоре после тридцати лет работы, продав свои активы компании Arnest. Российское подразделение приносило корпорации около 900 миллионов евро ежегодного дохода, но соглашение включает в себя активы не только в России, но и в Беларуси.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, некоторые западные компании, такие как Avon, Air Liquide и Reckitt, несмотря на первоначальные планы, решили остаться на российском рынке из-за сложностей с продажей бизнеса и стратегических соображений. В России осталось более 2100 транснациональных корпораций, в то время как примерно 1600 международных компаний ушли с рынка или свернули свою деятельность.

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