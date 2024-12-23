В Киеве существенно изменили цены на квартиры: сколько теперь стоит жилье

В Киеве заметно выросли цены на новые квартиры. За последние 6 месяцев стоимость жилья на первичном рынке увеличилась на 5,62%, или почти на 3 000 грн за кв.м. – до средних 53 075 грн. За год же цены выросли на 25,52%, или почти 11 000 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за месяц цены выросли более чем на 1 000 грн, или 2,12%.

В целом же, по данным аналитиков, застройщики чаще всего выставляют стоимость "квадрата" в 22 400 грн. По такой цене формируется 7,8% объявлений о продаже недвижимости.

Также часто можно встретить цену 25 200 грн – 7,2%. А кроме того, 19 600 грн – 6,7%.

Цены на квартиры по районам Киева

Вместе с тем, по данным аналитиков, по районам столицы стоимость "квадрата" колеблется в среднем от 39 650 до 111 450. Т.е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 58 354 грн, и за стоимость 1 кв. м в дорогом районе можно купить около трех в дешевом.

Самые низкие цены зафиксированы в Дарницком районе – в среднем 39 650 грн за квадратный метр. За ним следуют:

Деснянский – 40 050 грн;

Соломенский – 43 350 грн;

Святошинский – 45 000 грн.

В среднем ценовом сегменте – Днепровский район, где квартиры продают по средней цене 47 500 грн за кв.м. А кроме того:

Оболонский район – 50 000 грн;

Голосеевский – 53 050 грн;

Подольский – 56 850 грн.

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе. Квадратный метр здесь стоит в среднем 111 450 грн.

А кроме того – в Шевченковском. Здесь средняя цена "квадрата" составляет 68 250 грн.

Ожидается большой рост цен на новую недвижимость

В то же время, на первичном рынке недвижимости Украины ожидается существенное подорожание. По прогнозам, в 2025 году в зависимости от ряда факторов цены в новостройках могут вырасти от 15 до 20-25%.

Как рассказали OBOZ.UA в одной из строительных компаний, на рост цен будут влиять ряд факторов. В частности:

Уровень инфляции, который, согласно прогнозам, напомнили там, в 2025 году может достичь 10%.

Ситуация на денежном рынке.

Изменения в налогообложении.

Уровень спроса.

"Разница между объектами в начале возведения и на стадии ввода в эксплуатацию в зависимости от класса объекта может достигать 40%, что в принципе было типичным для "довоенного" рынка. Зато цена на "одноклассовые" объекты в разных регионах может отличаться в пределах 10%: например, качественная квартира комфорт-класса в Ужгороде может быть дороже соизмеримого дома в Днепре или Полтаве – в менее безопасных для жизни регионах. Иными словами, "наценка за безопасность" может составить около 10% к имеющимся ценам", – объяснила директор по продажам строительной компании GAZDA Марианна Бигунец.

В целом же, резюмировала она, 2025 год будет непростым на рынке недвижимости. Ведь:

С одной стороны, существует целый ряд объективных факторов, которые будут влиять на ценовую конъюнктуру.

С другой – покупательная способность граждан "будет оставаться на довольно низком уровне".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине запустили автоматическую регистрацию права собственности на объекты недвижимости после завершения строительства. Теперь после ввода объекта строительства в эксплуатацию права собственности на него можно регистрировать автоматически – без участия государственного регистратора.

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