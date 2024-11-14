В Дії появилась важная функция для некоторых украинцев: как воспользоваться

Украинцы смогут зарегистрироваться для работы в Uklon в приложении Дія. Это значительно упростит процесс найма на такую работу и сэкономит время для рассмотрения заявок.

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Об этом сообщили разработчики Дії. Они отметили, что имеющие приложение украинцы отныне смогут воспользоваться услугой шеринга документов – то есть отправить их копии через Дію. В таком случае фотосессию документов для трудоустройства делать будет не нужно.

Поделиться документами в Uklon через Дію можно в нескольких шагах. Для этого нужно:

При регистрации на сайте Uklon Driver нажать "Добавить данные через Дію". Из перечня необходимых документов выбрать приложенные к Дії. Нажмите "Загрузить". Подтвердить в приложении Дія передачи копий (при регистрации с ПК необходимо отсканировать QR-код на экране сканером в Дії, наведя телефон на монитор).

Важно, чтобы у Дії были все необходимые документы и активированное Дія.Підпис. Отправленную заявку на регистрацию рассмотрят в Uklon, после чего сообщат о ее результатах.

"Раньше, чтобы начать сотрудничество с Uklon, водителям нужно было фотографировать документы и ждать решения с Driver Care. Теперь зарегистрироваться можно с копиями водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства РНОКПП или другими цифровыми документами, которые для вас сформирует Дія", – отметили разработчики.

Возможности Дії постоянно расширяются – ежемесячно к ней подключают все новые и новые сервисы. Так, ранее в апреле был запущен проект "комплексного шеринга", что упростит обмен электронными документами между банками, клиентами и государственными реестрами. Это позволит гражданам передавать банкам несколько документов одновременно через приложение Дія, что облегчит получение банковских услуг и будет способствовать быстрому обмену информацией.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Дії появилась возможность обновления справки и помощи от государства на семью внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Теперь не нужно собирать документы, потому что это можно сделать в несколько кликов.

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