В деле о топ-коррупции в энергетике "засветился" экс-вице-премьер Чернышов: НАБУ выдало новую порцию "пленок"
Участники коррупционной схемы в "Энергоатоме", по данным следствия, передали 1,2 млн долларов бывшему вице-премьер-министру Украины. Во внутреннем общении его называли "Че Гевара". На момент реализации схемы и общения ее участников указанную должность занимал Алексей Чернышов.
Об этом свидетельствует новая порция аудиозаписей и подробности схемы, обнародованная НАБУ вечером 11 ноября. Представленное правоохранителями фото также указывает на Чернышова, хоть его имя официально и не озвучивается.
