"Укрзалізниця" назначила новый поезд в популярном направлении: цена билетов

"Укрзалізниця" назначила новый поезд в популярную среди туристов Ворохту (Ивано-Франковская область). Отправляться он будет из Харькова. Первый рейс запланирован на 18 декабря. Впрочем, поезд будет временным – ходить он будет только в период рождественско-новогодних праздников, до 12 января. Стоимость билетов в купе на рейс 18 декабря из Харькова составляет 1051,07 грн.

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Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили:

поезд получил номер 201/202;

он "дополнит расписание движения поезда № 1/2 с таким же сообщением, который курсирует через день".

"Курсировать будет поезд категории "Ночной скорый". В составе поезда есть вагоны типа купе и люкс, а также предусмотренные места для лиц с инвалидностью", – говорится в сообщении.

Расписание нового поезда

Как рассказали в "Укрзалізниці", в первый рейс из Харькова поезд отправится 18 декабря. Далее он будет выходить в дорогу:

по четным числам в декабре;

по нечетным – в январе.

Время отправления из Харькова – 18:25. Прибытие в Ворохту – в 13:59 следующего дня.

Из Ворохты поезд начнет ходить 19 декабря. Он будет отправляться:

по нечетным числам в декабре;

по четным числам в январе.

Отправление из Ворохты – в 16:30. Прибытие в Харьков – в 12:56 следующего дня.

Сколько стоят билеты

На рейс 18 декабря из Харькова билеты продают в вагоны классов купе и люкс. Стоят они:

в купе – 1051,07 грн;

в люкс – 2578,86 грн.

Где можно купить билеты

Купить же билеты на новый поезд 201/202 Харьков – Ворохта можно в в приложении "Укрзалізниці". А кроме того:

на обновленном сайте перевозчика;

в его чат-боте;

в кассах вокзалов.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" запустила традиционный туристический поезд "Лыжный экспресс". Он будет курсировать от станции Дарница в Киеве до Славска во Львовской области. Первый рейс назначен на 19 декабря.

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