"Укрбуд" "чудом" купила компания, которую возглавил сын украинского чиновника: раскрыты неожиданные детали и связи с РФ

Государственную "Строительную компанию "Укрбуд" продали на аукционе по цене 805 млн грн ООО "Петро Ойл Энд Кемикалс", которую возглавляет Ираклий Катамадзе, сын заместителя главы Агентства по розыску и менеджменту активов Григола Катамадзе. Бенефициар компании грузинский олигарх Давид Бежуашвили. Его связывают с российским бизнесом.

Видео дня

Во время аукциона произошло "чудо". Участники до раскрытия раундов не должны были видеть предложения друг друга. А в следующем раунде повышение цены должно было происходить минимум на сумму 2,6 млн грн от самой высокой цены предыдущего раунда.

Каким-то "чудом", вопреки теории вероятности, "Петро Ойл Энд Кемикалс", которые не должны были бы знать предложения конкурентов до раскрытия, в двух раундах предлагали цену ровно на 1 тыс. грн больше. Это фактически невозможное стечение обстоятельств. Кроме "чуда" есть еще одно возможное объяснение: "Петро Ойл Энд Кемикалс" получили инсайдерскую инормацию и аукцион прошел с нарушениями.

О том, что известно об одном из самых скандальных аукционов, читайте в материале OBOZ.UA.

Тендер, который очень похож на инсайдерский (что запрещено)

Бенефициаром компании-победителя – ООО "Петро Ойл Энд Кемикалс" – является гражданин Грузии Давид Бежуашвили, что указано, в частности, в тендерной документации. "Петро Ойл Энд Кемикалс" зарегистрирована 01.08.2019 г., ее основной КВЭД – "Производство продуктов нефтепереработки".

Блогер Сергей Наумович утверждает, что сделке способствовали родственники экс-мэра Черновецкого и бизнесмен Тимур Миндич. И без содействия реализовать такие торги было бы крайне сложно.

Начальная заявка ООО "Петро Ойл Энд Кемикалс" составила 665 млн 200 тыс. грн. Во втором раунде "Аларит-Пром" установили цену в 705 млн грн. До момента раскрытия второго раунда участники не должны были бы видеть предложения друг друга. Однако каким-то образом "Петро ойл энд кемикалс" предложили цену на тысячу гривен больше.

В третьем раунде ООО "Техно-онлайн" предложили 805 млн грн. А "Петро ойл энд кемикалс" - снова "перебили" тендерное предложение, предложив всего на 1 тыс. грн больше. При том размер минимального повышения цены составлял 2 млн 626 тыс. грн. Предложить дважды на 1 тыс. грн больше можно было только в двух случаях: или же "Петро ойл энд кемикалс", вопреки теории вероятности, дважды удалось угадать, или же компания заранее узнавала о предложениях своих конкурентов.

Издание УНН отмечает: связи между семьями Катамадзе и Бежуашвили имеют долгую историю. В 2007-2008 годах Катамадзе работал заместителем министра иностранных дел Грузии в правительстве, где министром был Гела Бежуашвили, брат олигарха Давида Бежуашвили.

"Несмотря на то, что сами торги проводил Фонд госимущества, АРМА имеет доступ к большому объему закрытой информации об арестованных активах, в том числе потенциально привлекательных для инвесторов. Григол Катамадзе как не последний человек в АРМА, вероятно имел информацию, которая могла влиять на осведомленность участников и ход торгов. Особенно, если учитывать, что речь идет об интересах его сына", – говорится в материале УНН.

Российские связи грузинской компании

Грузинское издание Spress написали о том, что бизнес Давида Бежуашвили стартовал со второй половины 1990-х годов с импорта и реализации российского природного газа на грузинском рынке. Его партнером была российская компания "Итера". Сейчас она входит в концерн "Роснефть". Тогда как брат и партнер бизнесмена — бывший чиновник времен Эдуарда Шеварднадзе и Михаила Саакашвили. Он успел побывать секретарем СНБ, министром обороны и главой МИД Грузии.

В то же время блогер Сергей Наумович на своей странице в Facebook написал, что Бежуашвили и его предприятия и сейчас "тесно связаны и ведут совместный бизнес с россиянами, даже с физ. и юр. лицами из приближенного к Путину пула олигархов" Так, компания Georgian Industrial Group (GIG) Бежуашвили владеет активами в энергетике, угольной промышленности, инфраструктуре и даже ключевыми в регионе медиа.

Несмотря на международные санкции ЕС и США, введенные против российской компании "Интер РАО ЕЭС", ее интересы давно представлены в Грузии. Компании принадлежит электрораспределительная компания АО "Telasi" и объекты электрогенерации – "Храми ГЭС 1" и "Храми ГЭС 2". Через эти компании российская электроэнергия перепродавалась грузинской энергосистеме со значительной наценкой, а также экспортировалась обратно.

"Связь с российскими олигархами прослеживается в строительных проектах компании Бежуашвили "Sakinvesti", которая активно строит в Тбилиси. Она имеет интересных совладельцев: нидерландская оффшорка ООО "Gardabani Holdings PP B.V." и кипрская оффшорка ООО "Barguzino Energy Trading". А конечным владельцем "Gardabani Holdings PP B.V." является ... "Интер РАО ЕЭС", – пишет блогер. Блогер ввиду изложенной новой информации апеллирует к СБУ принять немедленные меры.

Сделку уже прокомментировал бывший президент Укрбуда Максим Микитась. "Это уже какая-то "карма" УБ манить "гостей" с севера... Должна же быть в конце концов адекватная реакция государства - свое ВСУ в бизнесе и нац. экономике", – возмутился он.

Фактически, "странный" тендер имеет все признаки конфликта интересов. Стоит вспомнить, что это далеко не первый конфликт вокруг АРМА. OBOZ.UA уже писал о ситуации вокруг Дома профсоюзов. На сайте Всеукраинского профсоюза защитников Украины, спортсменов и работников сфер действия АРМА по передаче объекта в управление УК "КАМпаритет" назвали рейдерством. Компания принадлежит бывшему мужу министра юстиции – вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной. Ранее лидер ФПУ Владимир Саенко призвал АРМА к конструктиву и диалогу, однако ситуация не изменилась.