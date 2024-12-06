Украинцы покупают десятки тысяч подержанных автомобилей: сколько стоит самая популярная модель

Украинцы стали реже покупать подержанные автомобили на внутреннем рынке. В ноябре сервисные центры МВД зарегистрировали 69,5 тыс. сделок купли-продажи подержанных легковушек, что на 11,3% меньше по сравнению с ноябрем 2023 года, а также на 17,6% за показатель октября-2024. Стоимость же самого популярного подержанного автомобиля среди украинцев – Volkswagen Passat – зависит от ряда факторов и сейчас колеблется от 250 до 36 000 долларов

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Об общей ситуации рассказали в Институте исследований авторынка. Там отметили: в целом в ноябре украинцы купили один у другого меньше всего авто за последний год.

Самой популярным брендом, отмечается, является Volkswagen. Его доля среди всех остальных марок составила 21,2%.

На втором месте – ВАЗы, 11,3%. По данным аналитиков, эти авто др сих пор популярны среди украинцев "из-за своих низких цен, которые сейчас на уровне цены среднего смартфона, и количества, которого хватает, чтобы потомки Fiat до сих пор могли охватывать весомую долю "вторички". Среди лидеров также оказались:

Renault – 10,1%;

Skoda – 9,3%;

BMW – 8,6%;

Toyota – 8,5%;

Ford – 8,2%.

Самой популярной моделью оказался Volkswagen Passat. Таких авто было продано 2 512 единиц.

На втором месте – Skoda Octavia, 2 161 авто. В список лидеров также вошли:

Volkswagen Golf – 1 995 машин;

ЗАЗ/Daewoo Lanos – 1 716 авто.

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В то же время, по данным auto.ria, стоимость самого популярного подержанного автомобиля среди украинцев – Volkswagen Passat – сейчас колеблется от 250 до 36 000 долларов. Цена зависит от многих факторов: года выпуска, состояния авто, комплектации и пр.

Как сообщал OBOZ.UA, также украинцы значительно снизили покупку автомобилей с дизельными двигателями. В октябре таких машин было куплено около 5,7 тыс. штук, что сразу на 26% меньше, чем в это же время в прошлом году. Среди новых моделей самой популярной стала RENAULT Duster – таких машин было ввезено 508 единиц, стоимость которых стартует от 865 800 грн. Среди подержанных – RENAULT Megane, 403 авто.

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