Украинцам рассказали, что АЗС будут делать с ценами на бензин: чего ожидать в ближайшие дни

За выходные в Украине не изменилась стоимость бензина А-95. В понедельник 7 октября они продают его в среднем по 56,54 грн, что соответствует цене пятницы 4 октября. В то же время, в экспертной среде ожидают, что в течение текущей недели стоимость топлива не претерпит серьезных изменений.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают ресурс по 52,99-60,99 грн/л. Дешевле всего – Маркет, 52,99 грн/л. А также Фактор – 53 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 60,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,34 грн/л.

Что сделают с ценами на бензин АЗС

В то же время, в экспертной среде не ожидают каких-либо изменений стоимости бензина в ближайшие дни. Причина – угроза масштабной войны на Ближнем Востоке и рост мировых цен на нефть, говорится в материале delo.ua.

Его авторы объясняют: за прошедшую неделю цены в опте выросли – и на этой неделе ожидается их дальнейшее повышение. Что нивелирует "тот потенциал к снижению цен на АЗС, который был в конце сентября".

"Сети пока не будут повышать цены на стелах. Но будут корректировать акционные предложения, поэтому скидки на топливо сократятся", – рассказали аналитики.

В то же время, отмечается, сейчас очень сложно прогнозировать, какой будет цена на нефть. Оданко если цена на Brent дойдет до 80 долларов/баррель и продержится на этой отметке какое-то время, "то можно будет ожидать роста цен на бензин и дизель на АЗС в пределах 1 грн/л". Что, впрочем, если и произойдет, то не раньше следующей недели (стартует 14 октября).

"Таким образом, на этой неделе цены на бензин и дизельное топливо на АЗС останутся неизменными. Однако, если восходящий тренд на глобальном нефтяном рынке продолжится, можно будет ожидать роста цен на следующей неделе", – резюмировали авторы материала.

Сколько стоит нефть на мировых рынках

В то же время, по данным investing.com, по состоянию на 16:55 по Киеву, нефть марки Brent cтоит 79,47 доллар/баррель.

Нефть марки WTI торгуется по 75,85 доллар/баррель.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, правоохранители разоблачили на Львовщине незаконную продажу фальсифицированного топлива – в частности, бензина. Злоумышленники реализовывали его через сеть подконтрольных АЗС.

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