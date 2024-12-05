Украинцам планируют изменить порядок выплат при рождении ребенка: какие нововведения ждать

С 2025 года денежная компенсация за "Упаковку малыша" будет выплачиваться на постоянной основе. Раньше денежные средства можно было получить только на счет в ПриватБанке, теперь к программе смогут присоединиться другие банки. Государственная служба по делам детей будет публиковать на своем сайте перечень уполномоченных банков, заключивших договор о взаимодействии.

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Об этом свидетельствует проект постановления Кабмина на сайте Федерации профсоюзов Украины ( ФПУ ). Выплаты, ранее осуществлявшиеся в пределах пилотного проекта, теперь станут доступны на бессрочной основе.

Как работал пилотный проект 2020-2024 годов

"Упаковка малыша" – это социальная инициатива, поддерживающая новоиспеченных родителей. За период реализации пилотного проекта государство выплатило более 718,6 тысячи денежных компенсаций на сумму 4,535 млрд гривен. Эти средства предоставлялись для приобретения необходимых детских товаров: подгузников, салфеток, одежды, игрушек, детской посуды, текстиля, колясок и других средств по уходу за младенцами.

Механизм реализации предусматривал зачисление средств на специальный счет в ПриватБанке, что обеспечивало целевое использование денег. В рамках программы по состоянию на ноябрь 2024 года действовало более 10,4 тысяч торговых заведений, где можно было использовать эти средства.

Нововведение с 2025 года

Согласно новому постановлению, родители смогут открыть счет в любом банке, сотрудничающем с государственной программой монетизации "Упачка малыша". Это значительно расширит доступность услуги и увеличит список учреждений, где можно получить выплаты.

Государственная служба по делам детей на своем официальном сайте будет регулярно обновлять перечень присоединившихся к программе банков. Благодаря этому нововведению молодые родители получат больше гибкости в выборе финансового учреждения.

"Упаковка малыша" за время своего существования стал символом государственной поддержки семей с новорожденными детьми. Денежная компенсация дает возможность семьям самостоятельно выбирать товары, отвечающие их индивидуальным потребностям.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в декабре выплатят по 6500 грн малообеспеченным семьям с детьми, а также семьям переселенцев, среди которых есть люди с инвалидностью. Денежные средства могут потратить на покупку зимних вещей, при этом чиновники не будут контролировать расходы средств.

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