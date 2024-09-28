Украинцам через несколько дней пересчитают субсидии: кому и как

В Украине с 1 октября Пенсионный фонд проведет перерасчет субсидий на отопительный сезон 2024-2025 годов. Для большинства граждан такой перерасчет произойдет в автоматическом режиме. Также автоматически перечислят субсидию семьям, чья субсидийная выплата в летний период составляла 0 грн.

Видео дня

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины. "Людям, которые в летний период пользовались не субсидией, а льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), жилищная субсидия будет начислена в автоматическом режиме – без необходимости дополнительных обращений", – говорится в сообщении ПФУ.

Следует напомнить, что субсидия на оплату ЖКУ назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона (апрель месяц) и рассчитывается:

на неотапливаемый сезон – с 1 мая по 30 сентября;

на отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля.

"За назначением жилищной субсидии могут еще обратиться люди, у которых назначение субсидии на неотопительный период не произошло из-за наличия задолженности, которую удалось погасить/оформить договор реструктуризации, а также люди, которые оспаривают вопросы задолженности по уплате ЖКУ в судебном порядке", – говорится в сообщении.

Документы для назначения

Для назначения жилищной субсидии предоставляются заявление и декларация (по установленным формам).

В зависимости от обстоятельств могут предоставляться другие документы (при наличии).

Например:

договор найма (аренды) жилья – в случае проживания заявителя в арендуемом жилье; копия договора о реструктуризации задолженности – при условии наличия задолженности и заключения соответствующего договора.

"При необходимости граждане могут предоставлять другие документы, имеющие значение для рассмотрения вопроса по существу. Например: документ, подтверждающий факт непроживания лица по зарегистрированному/задекларированному месту жительства, решение суда об установлении места жительства, справка внутренне перемещенного лица, письменное объяснение по наличию доходов, информация о которых отсутствует в органах Государственной налоговой службы Украины", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в НЭК "Укрэнерго" ранее отметили: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро. Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!